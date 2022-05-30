Текслер: в Челябинскую область приезжают чаще, чем уезжают

Алексей Текслер назвал рост численности населения позитивным трендом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По итогам 2021 года в Челябинскую область приехало больше людей, чем уехало. Об этом 31 мая в ходе послания к депутатам законодательного собрания региона заявил губернатор области Алексей Текслер

«По итогам прошлого года мы зафиксировали положительное сальдо миграции — к нам приехало почти на 3 тысячи человек больше, чем уехало, и что еще важнее — в самой области родилось больше детей, чем годом ранее. В стране по итогам 2021-го года всего 8 регионов с такой положительной динамикой рождаемости», — сообщил Текслер.

Губернатор отметил, что Челябинская область стала единственным регионом в Уральском федеральном округе, в котором численность населения увеличилась, по сравнению с прошлым годом. По словам Текслера, люди начинают верить в регион и связывать с ним свое будущее, что является позитивным трендом.

В ходе своего послания губернатор также заявил о помощи независимым республикам Донбасса. Как заявил Текслер, в настоящее время необходимо сплотиться вокруг президента страны Владимира Путина, и выполнить все поставленные им задачи в рамках спецоперации.

Послание губернатора в этом году было решено провести в ДС «Юность». Ранее Текслер анонсировал, что в своем обращении упор будет делать на тему развития региона в новой экономической ситуации.

Мероприятие проходит в ДС «Юность» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU