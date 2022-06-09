81-летняя путешественница приехала на велосипеде из Твери в ЯНАО

На велосипеде 81-летняя женщина проехала более 3 тыс километров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Велопутешественница Юлия Михайлюк приехала из Твери в ЯНАО на велосипеде. 81-летняя женщина проехала более 3 тыс километров от своего родного города до Лабытнанги, сообщила глава города семи лиственниц Марина Трескова.

«Познакомилась с самой активной велопутешественницей России „золотого возраста“. Приветствую гостью города Юлию Михайлюк. К нам путешественница приехала из родной Твери», — сообщила Трескова на своей странице во «ВКонтакте».

Женщина путешествует на своем велосипеде уже четверть века. Далее она поедет в Киров, Чебоксары, Нижний Новгород и потом вернется обратно в родную Тверь.

Ранее URA.RU сообщало о дизайнере из Москвы Денисе Симачеве, который месяц жил в чуме в ЯНАО. Денис таким образом собирал материал для своего нового фильма «Голоса Арктики».