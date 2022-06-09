09 июня 2022

81-летняя путешественница приехала на велосипеде из Твери в ЯНАО

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Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, спорт, велоспорт, велосипед, активный отдых
На велосипеде 81-летняя женщина проехала более 3 тыс километров Фото:

Велопутешественница Юлия Михайлюк приехала из Твери в ЯНАО на велосипеде. 81-летняя женщина проехала более 3 тыс километров от своего родного города до Лабытнанги, сообщила глава города семи лиственниц Марина Трескова.

«Познакомилась с самой активной велопутешественницей России „золотого возраста“. Приветствую гостью города Юлию Михайлюк. К нам путешественница приехала из родной Твери», — сообщила Трескова на своей странице во «ВКонтакте».

Женщина путешествует на своем велосипеде уже четверть века. Далее она поедет в Киров, Чебоксары, Нижний Новгород и потом вернется обратно в родную Тверь.

Ранее URA.RU сообщало о дизайнере из Москвы Денисе Симачеве, который месяц жил в чуме в ЯНАО. Денис таким образом собирал материал для своего нового фильма «Голоса Арктики».

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Велопутешественница Юлия Михайлюк приехала из Твери в ЯНАО на велосипеде. 81-летняя женщина проехала более 3 тыс километров от своего родного города до Лабытнанги, сообщила глава города семи лиственниц Марина Трескова. «Познакомилась с самой активной велопутешественницей России „золотого возраста“. Приветствую гостью города Юлию Михайлюк. К нам путешественница приехала из родной Твери», — сообщила Трескова на своей странице во «ВКонтакте». Женщина путешествует на своем велосипеде уже четверть века. Далее она поедет в Киров, Чебоксары, Нижний Новгород и потом вернется обратно в родную Тверь. Ранее URA.RU сообщало о дизайнере из Москвы Денисе Симачеве, который месяц жил в чуме в ЯНАО. Денис таким образом собирал материал для своего нового фильма «Голоса Арктики».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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