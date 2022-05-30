Родители в Нижневартовске отказались отпускать детей в Крым

В Нижневартовске родители решили не отправлять школьников на первые две смены в лагеря Краснодарского края и Крыма. Об этом на пресс-конференции, посвященной летнему отдыху, рассказала и. о. директора департамента образования администрации города Светлана Князева, передает корреспондент URA.RU.
«Часть родительской общественности высказала опасения относительно отдыха в Краснодарском крае и в Крыму. На сегодняшний день беспосадочный перелет в эту часть нашей страны закрыт. Поэтому на первую и вторую смену ребята не выехали. До 5 июня мы будем рассматривать вопрос поездки на третью — четвертую смену», — пояснила Князева.
Отравится в Краснодарский край и Крым не смогли около трехсот детей. Неизрасходованные деньги власти рассчитывают направить на покупку путевок в другие регионы. «Если мест в лагерях не останется, мы рассмотрим интересные направления на осенние каникулы: Санкт-Петербург, Казань, Московская область», — добавила Князева.
Еще тысяча школьников Нижневартовска будет отдыхать летом в соседних регионах, с которыми доступно прямое авиа- и железнодорожное сообщение. Среди них Свердловская, Тюменская и Новосибирская области.
Аэропорты российского юга приостановили работу 24 февраля с началом специальной военной операции на территории Украины. В 16-й раз Росавиация продлила ограничения до 6 июня.
В Нижневартовске родители решили не отправлять школьников на первые две смены в лагеря Краснодарского края и Крыма. Об этом на пресс-конференции, посвященной летнему отдыху, рассказала и. о. директора департамента образования администрации города Светлана Князева, передает корреспондент URA.RU. «Часть родительской общественности высказала опасения относительно отдыха в Краснодарском крае и в Крыму. На сегодняшний день беспосадочный перелет в эту часть нашей страны закрыт. Поэтому на первую и вторую смену ребята не выехали. До 5 июня мы будем рассматривать вопрос поездки на третью — четвертую смену», — пояснила Князева. Отравится в Краснодарский край и Крым не смогли около трехсот детей. Неизрасходованные деньги власти рассчитывают направить на покупку путевок в другие регионы. «Если мест в лагерях не останется, мы рассмотрим интересные направления на осенние каникулы: Санкт-Петербург, Казань, Московская область», — добавила Князева. Еще тысяча школьников Нижневартовска будет отдыхать летом в соседних регионах, с которыми доступно прямое авиа- и железнодорожное сообщение. Среди них Свердловская, Тюменская и Новосибирская области. Аэропорты российского юга приостановили работу 24 февраля с началом специальной военной операции на территории Украины. В 16-й раз Росавиация продлила ограничения до 6 июня.