Родители в Нижневартовске отказались отпускать детей в Крым

Отравится в Краснодарский край и Крым не смогли около трехсот детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Нижневартовске родители решили не отправлять школьников на первые две смены в лагеря Краснодарского края и Крыма. Об этом на пресс-конференции, посвященной летнему отдыху, рассказала и. о. директора департамента образования администрации города Светлана Князева, передает корреспондент URA.RU.

«Часть родительской общественности высказала опасения относительно отдыха в Краснодарском крае и в Крыму. На сегодняшний день беспосадочный перелет в эту часть нашей страны закрыт. Поэтому на первую и вторую смену ребята не выехали. До 5 июня мы будем рассматривать вопрос поездки на третью — четвертую смену», — пояснила Князева.

Отравится в Краснодарский край и Крым не смогли около трехсот детей. Неизрасходованные деньги власти рассчитывают направить на покупку путевок в другие регионы. «Если мест в лагерях не останется, мы рассмотрим интересные направления на осенние каникулы: Санкт-Петербург, Казань, Московская область», — добавила Князева.

Еще тысяча школьников Нижневартовска будет отдыхать летом в соседних регионах, с которыми доступно прямое авиа- и железнодорожное сообщение. Среди них Свердловская, Тюменская и Новосибирская области.

Аэропорты российского юга приостановили работу 24 февраля с началом специальной военной операции на территории Украины. В 16-й раз Росавиация продлила ограничения до 6 июня.