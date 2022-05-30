В магазинах торговой сети «Магнит» города Ишима гель для душа Palmolive емкостью 750 мл подорожал до 599 рублей. Об этом горожане рассказали в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте». По словам жителей Тюмени, в торговых точках сети также значительно выросли цены на туалетную бумагу.
«Цены зашкаливают. Магазин „Магнит“, когда закончится это? 600 рублей за гель для душа без скидки, вы серьезно? В „Фикспрайсе“ он стоит 299 рублей. Тоже, конечно, не эталонная цена, но все же», — заявил анонимный автор публикации.
В комментариях к записи большинство пользователей с ним согласились. «Предлагаю вообще отказаться от сетевых магазинов. Хотя бы неделю не покупать там ничего, сразу убытки понесут. Может, снизят ценник. Еще бы ЗП так повышали каждую неделю как цены», — отметила Мередит Федяникина. «То ли еще будет, это только начало. Дело не в „Магнитах“, а в закупочных ценах. Скоро и этот товар не купите», — считает Евгений Нелюбин. «В нашем городе других магазинов и нет почти. Вот и наглеют», — добавила Наталья Никифорова.
Жители Тюмени также заметили рост цен в сети магазинов «Магнит». «Упаковка туалетной бумаги на восемь рулонов раньше стоила 199 рублей. Сейчас — 300 рублей», — сообщил один из горожан в разговоре с агентством.
В пресс-службу торговой сети «Магнит» направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес регионального управления ФАС по Тюменской области.
Ранее URA.RU писало о том, что резкий рост стоимости социально значимых товаров произошел на фоне международных санкций. США и страны ЕС ввели их в ответ на проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
Гель для душа Palmolive в тюменских магазинах сети «Магнит» подорожал до 599 рублей за бутылку
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В магазинах торговой сети «Магнит» города Ишима гель для душа Palmolive емкостью 750 мл подорожал до 599 рублей. Об этом горожане рассказали в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте». По словам жителей Тюмени, в торговых точках сети также значительно выросли цены на туалетную бумагу. «Цены зашкаливают. Магазин „Магнит“, когда закончится это? 600 рублей за гель для душа без скидки, вы серьезно? В „Фикспрайсе“ он стоит 299 рублей. Тоже, конечно, не эталонная цена, но все же», — заявил анонимный автор публикации. В комментариях к записи большинство пользователей с ним согласились. «Предлагаю вообще отказаться от сетевых магазинов. Хотя бы неделю не покупать там ничего, сразу убытки понесут. Может, снизят ценник. Еще бы ЗП так повышали каждую неделю как цены», — отметила Мередит Федяникина. «То ли еще будет, это только начало. Дело не в „Магнитах“, а в закупочных ценах. Скоро и этот товар не купите», — считает Евгений Нелюбин. «В нашем городе других магазинов и нет почти. Вот и наглеют», — добавила Наталья Никифорова. Жители Тюмени также заметили рост цен в сети магазинов «Магнит». «Упаковка туалетной бумаги на восемь рулонов раньше стоила 199 рублей. Сейчас — 300 рублей», — сообщил один из горожан в разговоре с агентством. В пресс-службу торговой сети «Магнит» направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес регионального управления ФАС по Тюменской области. Ранее URA.RU писало о том, что резкий рост стоимости социально значимых товаров произошел на фоне международных санкций. США и страны ЕС ввели их в ответ на проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.