Абрамович оспорил введение санкций против него

31 мая 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

Абрамович оспорил в суде введение санкций против него Фото: Владимир Жабриков Бизнесмен Роман Абрамович оспорил санкции ЕС в суде. Об этом стало известно из карточки судебного дела, размещенного на сайте суда ЕС. Поздно вечером 30 мая на сайте суда ЕС появилась карточка дела. Иск был был зарегистрирован 25 мая. Известно, что Абрамовича представляют юристы из франкофонной страны ЕС. Напомним, ограничения в отношении Абрамовича были введены 15 марта в рамках четвертого пакета санкций Евросоюза против России. Его недвижимость и активы были заморожены. В связи с этим бизнесмен был вынужден продать клуб «Челси», которым он владел почти 19 лет. Санкции были введены в рамках глобальной антироссийской экономической и политической компании, развернутой после 24 февраля, когда РФ начала спецоперацию на Украине. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Бизнесмен Роман Абрамович оспорил санкции ЕС в суде. Об этом стало известно из карточки судебного дела, размещенного на сайте суда ЕС. Поздно вечером 30 мая на сайте суда ЕС появилась карточка дела. Иск был был зарегистрирован 25 мая. Известно, что Абрамовича представляют юристы из франкофонной страны ЕС. Напомним, ограничения в отношении Абрамовича были введены 15 марта в рамках четвертого пакета санкций Евросоюза против России. Его недвижимость и активы были заморожены. В связи с этим бизнесмен был вынужден продать клуб «Челси», которым он владел почти 19 лет. Санкции были введены в рамках глобальной антироссийской экономической и политической компании, развернутой после 24 февраля, когда РФ начала спецоперацию на Украине.