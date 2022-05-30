Выпускникам ЯНАО на последнем звонке вручили взрослые подарки

Выпускникам в Салехарде подарили сертификаты в автомойку Фото: Размик Закарян © URA.RU

Выпускникам салехардских школ на общегородском последнем звонке дарили сертификаты на услуги мойки, полировки или уборки салонов автомобилей. При этом у большинства школьников машины отсутствуют. Об этом URA.RU рассказал очевидец событий.

«Проходила лотерея, в которой участвовали все присутствующие школьники. У подавляющего большинства выпускников никаких автомобилей нет. Они еще вчерашние школьники. Зачем им эти сертификаты?», — рассказывает собеседник, пожелавший остаться анонимным.

Организатором мероприятия был окружной центр национальных культур. Как там пояснили агентству, в городе всего восемь предпринимателей согласились предоставить подарки для общегородского последнего звонка на безвозмездной основе. «Выпускникам дарили сертификаты на покупку одежды, косметики, бесплатный кофе, сладости. Сертификаты на услуги автомойки были подарены выпускникам в числе прочих», — пояснили в центре.

Последние звонки в школах ЯНАО прошли неделю назад. Однако общегородское торжество было перенесено на более позднюю дату из-за штормового ветра, который срывал крыши и обшивки зданий.