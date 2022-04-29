Сосед Куйвашева вступился за него в конфликте с Соловьевым. «Штрибан, ты фильтруй хрюканину»

29 апреля 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Александр Новиков призвал Соловьева позвонить губернатору и объясниться перед ним Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Бард Александр Новиков заступился за своего соседа, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (у них квартиры в доме на ул. Николая Никонова в Екатеринбурге) в его перепалке с телеведущим Владимиром Соловьевым. Музыкант заявил, что не согласен с Соловьевым, заявившим, что Екатеринбург — «центр мерзотной либероты». «Мне как человеку, прожившему в этом городе более 50 лет, достаточно дико и обидно слышать совершенно необоснованные и оскорбительные, пасквильного тона обвинения в адрес целого региона, промышленность и люди которого сегодня имеют огромное значение для нашей страны. <…> Масса персонажей, которых он [Соловьев] поминает в своей передаче как „мерзотную либероту“, в нашем городе не живут. <…> Поэтому, если говорить о центре всей этой „либеральной мерзоты“, то наш город далек от этой характеристики», — заявил Новиков в видеообращении, опубликованном в его канале в YouTube. Резонансные слова Соловьева о Екатеринбурге прозвучали 27 апреля. Ведущий попросил объяснить полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживались патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». На заявление отреагировали многие свердловские VIP, включая Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком». Затем Соловьев дерзко ответил главе региона, заявив, что «ему [Куйвашеву] имеет смысл немножко в себя прийти». Статья по теме Соловьев обругал Екатеринбург и свердловчан на всю Россию «Касаемо замечания губернатора Евгения Куйвашева: он совершенно корректно, насколько позволяет ему его должность, посоветовал тебе, Владимир, следить за языком. А ты перешел на оскорбления и начал с чего-то блатовать, кивая в сторону Уралмаша. <…> Если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка <…> они бы тебе по-другому сказали: „Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало“. Ну, тебе же сказали не так. А ты перешел на оскорбления: губернатор по понятиям, губернатор на понтах. Ты-то с чего заблатовал? Ты — ведущий, которого смотрит вся страна», — добавил Новиков. В заключение он назвал Куйвашева «человеком добрым и незлопамятным». «Зла за пазухой не держит. И мы тоже люди не злые. Не будем зубоскалить и мстить. Сделай так. Это будет по-мужски», — резюмировал бард. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Бард Александр Новиков заступился за своего соседа, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (у них квартиры в доме на ул. Николая Никонова в Екатеринбурге) в его перепалке с телеведущим Владимиром Соловьевым. Музыкант заявил, что не согласен с Соловьевым, заявившим, что Екатеринбург — «центр мерзотной либероты». «Мне как человеку, прожившему в этом городе более 50 лет, достаточно дико и обидно слышать совершенно необоснованные и оскорбительные, пасквильного тона обвинения в адрес целого региона, промышленность и люди которого сегодня имеют огромное значение для нашей страны. <…> Масса персонажей, которых он [Соловьев] поминает в своей передаче как „мерзотную либероту“, в нашем городе не живут. <…> Поэтому, если говорить о центре всей этой „либеральной мерзоты“, то наш город далек от этой характеристики», — заявил Новиков в видеообращении, опубликованном в его канале в YouTube. Резонансные слова Соловьева о Екатеринбурге прозвучали 27 апреля. Ведущий попросил объяснить полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживались патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». На заявление отреагировали многие свердловские VIP, включая Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком». Затем Соловьев дерзко ответил главе региона, заявив, что «ему [Куйвашеву] имеет смысл немножко в себя прийти». «Касаемо замечания губернатора Евгения Куйвашева: он совершенно корректно, насколько позволяет ему его должность, посоветовал тебе, Владимир, следить за языком. А ты перешел на оскорбления и начал с чего-то блатовать, кивая в сторону Уралмаша. <…> Если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка <…> они бы тебе по-другому сказали: „Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало“. Ну, тебе же сказали не так. А ты перешел на оскорбления: губернатор по понятиям, губернатор на понтах. Ты-то с чего заблатовал? Ты — ведущий, которого смотрит вся страна», — добавил Новиков. В заключение он назвал Куйвашева «человеком добрым и незлопамятным». «Зла за пазухой не держит. И мы тоже люди не злые. Не будем зубоскалить и мстить. Сделай так. Это будет по-мужски», — резюмировал бард.