30 мая 2022

В ХМАО поменяли правила выплат детских пособий

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, документ, депутат, чиновники, заседание, руки
Власти ХМАО внесли изменения в правила выплат на детей Фото:

Власти ХМАО расширили список семей, которые могут рассчитывать на выплату для детей в возрасте от восьми до 17 лет. Об этом рассказала заместитель управляющего отделением ПФР по ХМАО Ольга Галюк во время онлайн-эфира.

«Данную выплату будут получать не только семьи с единственным родителем или алиментами, новая выплата теперь положена и полным семьям. Она будет назначена приблизительно на 60 тысяч югорских детей. На сегодняшний день данную выплату получают уже порядка 24 тысяч детей», — сказала Галюк во время эфира в группе региональных властей «Югра» соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что права на выплату имеют родители и представители ребенка, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимум на душу населения, установленного в ХМАО (16 932 рубля). Также у взрослых членов семьи должен быть подтвержденный доход, либо уважительная причина его отсутствия.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО установили размер выплат для семей с детьми в возрасте от восьми до 17 лет в размере 16 958 рублей. До изменений выплата была рассчитана на 45 тысяч детей.

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Власти ХМАО расширили список семей, которые могут рассчитывать на выплату для детей в возрасте от восьми до 17 лет. Об этом рассказала заместитель управляющего отделением ПФР по ХМАО Ольга Галюк во время онлайн-эфира. «Данную выплату будут получать не только семьи с единственным родителем или алиментами, новая выплата теперь положена и полным семьям. Она будет назначена приблизительно на 60 тысяч югорских детей. На сегодняшний день данную выплату получают уже порядка 24 тысяч детей», — сказала Галюк во время эфира в группе региональных властей «Югра» соцсети «ВКонтакте». Она добавила, что права на выплату имеют родители и представители ребенка, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимум на душу населения, установленного в ХМАО (16 932 рубля). Также у взрослых членов семьи должен быть подтвержденный доход, либо уважительная причина его отсутствия. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО установили размер выплат для семей с детьми в возрасте от восьми до 17 лет в размере 16 958 рублей. До изменений выплата была рассчитана на 45 тысяч детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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