В Челябинск привезли 134 тонны зараженных помидоров и фруктов

Большая часть продукции отправится в продажу без обеззараживания Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинской области за последнюю неделю выявили 134,2 тонны зараженных помидоров и фруктов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, 95 тонн такой продукции разрешили выпустить в реализацию без обеззараживания.

«В двух партиях киви общим весом 38,6 тонн, прибывших из Ирана, выявлена тутовая щитовка. Другой вид щитовидки выявлен в двух партиях сливы, вес которых составил 37,3 тонн. Их в Челябинскую область пытались завести из Казахстана и Таджикистана. В 18,7 тоннах абрикосов обнаружили персиковую плодожорку, которая также была завезена из Таджикистана», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В надзорном ведомстве сообщили, что в регион также пытались завезти почти 40 тонн зараженных южноамериканской молью помидоров. В 19 тоннах продукции вредитель был мертвый, и ее разрешено было выпустить в продажу. Оставшаяся партия поступит на прилавки магазинов после процедуры обеззараживания, и проведения повторной проверки.

Ранее в регион завезли 18 тонн зараженных помидоров. Вся партия была заражена южноамериканской молю, что могло привести к потере всего урожая. После обеззараживания продукции партию планируют вывести в продажу.