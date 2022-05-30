Челябинку отправили в изолятор за убийство пятилетней дочери

Обвиняемая полностью признала причастность к преступлению Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительницу города Бакал (Саткинский район, Челябинская область), обвиняемую в убийстве пятилетней дочери, по решению суда заключили под стражу на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в Саткинской городской прокуратуре.

«Женщина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Несмотря на то что она полностью признает вину, осознавая тяжесть содеянного, она может скрыться от органов следствия. Обвиняемая ведет себя агрессивно, вспыльчиво, в связи с чем на свободе может оказать давление на свидетелей и воспрепятствовать производству по делу. В связи с этим прокурором ходатайство следователя о заключении женщины под стражу поддержано», — рассказали в прокуратуре.

Мера пресечения женщине избрана на два месяца. Ранее стало известно, что она убила дочь, нанеся ей ножевые ранения. Женщина страдала депрессией и головными болями, девочку убила во время приступа агрессии. Семья характеризовалась положительно, на учете не состояла. У 39-летней обвиняемой есть взрослый сын, живущий в другом регионе.