17 мая 2022

Власти ХМАО ослабили коронавирусные ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, эпидемия, медицинская маска, защитная маска, екатеринбург , кофе с собой, виды города, covid19, коронавирус, takeaway, пандемия коронавируса
В Югре снова разрешено проводить публичные мероприятия Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Югре снят ряд коронавирусных ограничений, действующих в регионе. Об этом сообщается в официальном telegram-канале властей ХМАО.

«С сегодняшнего дня в Югре сняты ограничения на проведение: массовых мероприятий регионального, межмуниципального и муниципального характера более 3 000 человек. А также публичных мероприятий», — указано в посте окружных властей. Соответствующее постановление подписано первым заместителем губернатора Югры Алексеем Шипиловым.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре продолжает действовать масочный режим. Окружные власти опасаются его отменять из-за угрозы новой волны пандемии коронавируса.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»
Подписаться
В Югре снят ряд коронавирусных ограничений, действующих в регионе. Об этом сообщается в официальном telegram-канале властей ХМАО. «С сегодняшнего дня в Югре сняты ограничения на проведение: массовых мероприятий регионального, межмуниципального и муниципального характера более 3 000 человек. А также публичных мероприятий», — указано в посте окружных властей. Соответствующее постановление подписано первым заместителем губернатора Югры Алексеем Шипиловым. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре продолжает действовать масочный режим. Окружные власти опасаются его отменять из-за угрозы новой волны пандемии коронавируса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...