Власти ХМАО ослабили коронавирусные ограничения

В Югре снова разрешено проводить публичные мероприятия Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Югре снят ряд коронавирусных ограничений, действующих в регионе. Об этом сообщается в официальном telegram-канале властей ХМАО.

«С сегодняшнего дня в Югре сняты ограничения на проведение: массовых мероприятий регионального, межмуниципального и муниципального характера более 3 000 человек. А также публичных мероприятий», — указано в посте окружных властей. Соответствующее постановление подписано первым заместителем губернатора Югры Алексеем Шипиловым.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре продолжает действовать масочный режим. Окружные власти опасаются его отменять из-за угрозы новой волны пандемии коронавируса.