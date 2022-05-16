16 мая 2022
15 мая 2022

Роспотребнадзор лишил жителей ХМАО надежды на снятие масок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, маска, охранник, масочный режим
В ХМАО в ближайшее время не отменят масочный режим Фото:

Роспотребнадзор ХМАО рекомендовал властям региона не отменять масочный режим из-за того, что в ближайшее время ожидается рост заражений коронавирусом. Об этом на заседании оперативного штаба Югры заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

«Все, что можно было отменить — отменено федеральными документами. Эпидемиологи считают, что сейчас есть те признаки завершения фазы резервации коронавируса, после чего возможен переход в активный рост заболеваемости. На этом фоне, при том, что масочный режим не отменен на федеральном уровне, рекомендуем воздержаться от отмены масочного режима в ХМАО», — сказала Кудрявцева.

Ранее URA.RU писало, что главный врач сургутской поликлиники №1 Максима Слепова высказался о необходимости отменить масочный режим в ХМАО. При этом он подчеркивал, что решение остается за Роспотребнадзором.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», будьте в курсе всех важных событий.

Роспотребнадзор ХМАО рекомендовал властям региона не отменять масочный режим из-за того, что в ближайшее время ожидается рост заражений коронавирусом. Об этом на заседании оперативного штаба Югры заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. «Все, что можно было отменить — отменено федеральными документами. Эпидемиологи считают, что сейчас есть те признаки завершения фазы резервации коронавируса, после чего возможен переход в активный рост заболеваемости. На этом фоне, при том, что масочный режим не отменен на федеральном уровне, рекомендуем воздержаться от отмены масочного режима в ХМАО», — сказала Кудрявцева. Ранее URA.RU писало, что главный врач сургутской поликлиники №1 Максима Слепова высказался о необходимости отменить масочный режим в ХМАО. При этом он подчеркивал, что решение остается за Роспотребнадзором.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...