Роспотребнадзор лишил жителей ХМАО надежды на снятие масок

В ХМАО в ближайшее время не отменят масочный режим Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Роспотребнадзор ХМАО рекомендовал властям региона не отменять масочный режим из-за того, что в ближайшее время ожидается рост заражений коронавирусом. Об этом на заседании оперативного штаба Югры заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

«Все, что можно было отменить — отменено федеральными документами. Эпидемиологи считают, что сейчас есть те признаки завершения фазы резервации коронавируса, после чего возможен переход в активный рост заболеваемости. На этом фоне, при том, что масочный режим не отменен на федеральном уровне, рекомендуем воздержаться от отмены масочного режима в ХМАО», — сказала Кудрявцева.

Ранее URA.RU писало, что главный врач сургутской поликлиники №1 Максима Слепова высказался о необходимости отменить масочный режим в ХМАО. При этом он подчеркивал, что решение остается за Роспотребнадзором.