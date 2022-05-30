Передел территорий ЯНАО ударил по зарплатам чиновников

Муниципальным служащим Пуровского района сократили надбавки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чиновникам Пуровского района ЯНАО снизили надбавку за особые условия труда. Как сообщили URA.RU в администрации муниципалитета, служащие станут получать меньше из-за передачи поселка Пурпе в ведение мэрии Губкинского.

«В связи с изменением объема работы по причине передачи п. Пурпе в г. Губкинский сокращена ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы», — сообщили агентству в мэрии района. Надбавку сократили со 180% до 135% на основании распоряжения администрации от 1 апреля 2022 года 143-РА «Об утверждении структуры и штатной численности департамента имущественных и земельных отношений». Сам документ, по словам представителей мэрии, нормативным актом не является, поэтому не опубликован для общего ознакомления.

Ранее URA.RU сообщало, что поселок Пурпе Пуровского района объединили с Губкинским. Жители поселка жаловались, что им далеко добираться до райцентра Тарко-Сале, тогда как до Губкинского ехать всего 18 километров. Также часть территории Пуровского района перейдет под управление Нового Уренгоя. На этот проблемный участок не раз обращал внимание губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и просил муниципалитеты заняться территорией.