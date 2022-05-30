Дефицит бюджета Челябинской области вырос на 8,3 млрд ради метро

Более 8 млрд рублей используют для достройки метротрама в Челябинске, которую несколькими часами раньше обещал губернатор Алексей Текслер (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Увеличение расходов бюджета Челябинской области на 8 млрд 288 млн рублей одобрили депутаты заксобрания региона 31 мая на последней весенней сессии. Дополнительные траты вызваны реализацией проекта метротрама. При этом дефицит областной казны в 2022 году, который превысит 46 млрд рублей, власти обещают покрыть за счет остатков на счетах и льготных бюджетных кредитов.

«Рост общего объема расходов 2022 года предусматривается на 8 млрд 288 млн рублей, направляемых на реализацию инфраструктурного проекта „Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в Челябинске“. Также бюджетные кредиты муниципальным образованиям в сумме 2 млрд 226,9 млн рублей для погашения рыночных заимствований, сложившихся на 1 января 2022 года за счет привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета на указанные цели», — пояснил депутатам министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын в ходе сессии, транслируемой на официальном канале областного парламента.

Несколькими часами раньше достройку метротрама подтвердил, обращаясь с посланием к элитам области, губернатор Алексей Текслер. Помимо этого глава региона подчеркнул, что с повестки не снимаются и другие крупные инфраструктурные проекты: строительство в Челябинске гигантского комплекса «Спортивный город» и аквапарка, обещанного горожанам депутатом Госдумы Олегом Колесниковым.

Также скорректированы и отдельные направления расходов, в том числе в связи с уточнением объемов финансирования и механизмов реализации отдельных мероприятий. В результате доходы областного бюджета на 2022 год составят 220 млрд 753,4 млн рублей, расходы — 266 млрд 853,1 млн рублей. Дефицит увеличится до 46 млрд 99,7 млн рублей.

«Запланированный на 2022 год дефицит бюджета полностью покрывается остатками средств областной казны. Они сформировались на 1 января 2022 года, а также благодаря льготным бюджетным кредитам.

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