Губернатор Текслер послал сигнал челябинскому депутату Госдумы

Депутат Госдумы Олег Колесников (справа) обещал губернатору Алексею Текслеру аквапарк в Челябинске осенью 2021 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что обещанный жителям Челябинска депутатом Госдумы Олегом Колесниковым аквапарк должен быть построен, несмотря на изменившуюся экономическую и политическую ситуацию. Об этом он заявил 31 мая в послании к депутатам заксобрания области и бизнес-элитам.

«Главное, и я хочу, чтобы все сегодня это услышали: развитие остается в повестке. Мы не отказываемся ни от одного проекта. Это касается и строительства современного аквапарка в Челябинске. Проект частный, коммерческий. Если меняется ситуация — нужно найти партнеров, использовать программы поддержки. Но обещания, которые инвестор дал жителям области, нужно выполнять», — произнес глава региона.

Также Текслер подтвердил, что власти области не отказываются от метро, нового университетского кампуса, IT-квартала и «Спортивного города» в Челябинске. В повестке остается также комплексное развитие парка «Притяжение» в Магнитогорске и проекты во всех городах и районах Южного Урала.

Строительство аквазоны площадью 13 тысяч кв. метров анонсировал в феврале 2021 года, переизбираясь в Госдуму, бизнесмен Олег Колесников. Предприниматель обещал посетителям аквапарка прогулочную зону, рестораны, кафе и магазины, а также отель для приезжих. Завершить проект планировалась за 3-3,5 года, стоимость его в тот момент оценивалась в 2 млрд рублей. В мае 2022 года в городе заговорили о задержке строительства, в котором предполагалось задействовать иностранные компании.

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