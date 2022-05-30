30 мая 2022

Челябинский губернатор Текслер заявил о помощи Донбассу

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам Челябинска. Челябинск, текслер алексей
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал поддержку ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Алексей Текслер заявил, что Челябинская область предоставит помощь независимым республикам Донбасса. Об этом он сказал 31 мая, выступая с посланием к общественности, политическим и бизнес-элитам в столице региона. Мероприятие проходит во дворце спорта «Юность».

«Прямо сейчас российская армия и ополчение Донбасса сражаются за жизнь и свободу наших соотечественников, за нашу Родину. Сегодня необходимо сплотиться вокруг нашего президента. Обеспечить выполнение всех поставленных им в рамках спецоперации задач. Безусловно, как можно скорее, наладить нормальную жизнь на теперь уже независимом Донбассе. Наш регион не останется в стороне от выполнения этой почетной миссии», — пояснил глава региона.

Также он заявил о важности поддержки военных РФ. По словам Текслера, социальная защита военнослужащих и их семей одна из важнейших задач.

Ранее стало известно, что Челябинская область поможет восстановить кровлю и остекление в городе Ясиноватая Донецкой народной республики (ДНР), где из-за обстрелов со стороны ВСУ с середины февраля пострадало около 700 зданий. Также челябинцы помогают в восстановлении городской школы №5. Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что находится в контакте с челябинским губернатором.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля, после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Президент Владимир Путин обозначил ее цели как денацификацию и демилитаризацию страны, а также защиту от геноцида жителей Донбасса.

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Губернатор Алексей Текслер заявил, что Челябинская область предоставит помощь независимым республикам Донбасса. Об этом он сказал 31 мая, выступая с посланием к общественности, политическим и бизнес-элитам в столице региона. Мероприятие проходит во дворце спорта «Юность». «Прямо сейчас российская армия и ополчение Донбасса сражаются за жизнь и свободу наших соотечественников, за нашу Родину. Сегодня необходимо сплотиться вокруг нашего президента. Обеспечить выполнение всех поставленных им в рамках спецоперации задач. Безусловно, как можно скорее, наладить нормальную жизнь на теперь уже независимом Донбассе. Наш регион не останется в стороне от выполнения этой почетной миссии», — пояснил глава региона. Также он заявил о важности поддержки военных РФ. По словам Текслера, социальная защита военнослужащих и их семей одна из важнейших задач. Ранее стало известно, что Челябинская область поможет восстановить кровлю и остекление в городе Ясиноватая Донецкой народной республики (ДНР), где из-за обстрелов со стороны ВСУ с середины февраля пострадало около 700 зданий. Также челябинцы помогают в восстановлении городской школы №5. Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что находится в контакте с челябинским губернатором. Спецоперация на Украине началась 24 февраля, после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Президент Владимир Путин обозначил ее цели как денацификацию и демилитаризацию страны, а также защиту от геноцида жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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