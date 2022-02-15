Хуснуллин объяснил необходимость достройки метро в Челябинске

В Госдуме вице-премьер Марта Хуснуллин обосновал проект челябинского метротрама Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завершение строительства метрополитена в Челябинске целесообразно, поскольку позволит избежать техногенной катастрофы и астрономических расходов в случае закрытия проекта. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин 16 февраля в рамках правительственного часа в Госдуме.

«Метро есть смысл строить, если оно везет в час пик 20 тысяч пассажиров и более, иначе оно экономически невыгодно Но у нас есть накопившиеся проблемы. Например, если метро в Челябинске не построить, надо будет 10 млрд рублей, чтобы его „закопать“, чтобы не было техногенной катастрофы. Несмотря на то что дорого, надо уже достраивать», — пояснил Хуснуллин народным избранникам.

Строить метро в Челябинске начали в последние годы советской власти, поскольку существовавшая в СССР концепция развития общественного транспорта предусматривала его наличие во всех городах-миллионниках. Попытки возобновить проект после экономического кризиса 1990-х годов потребовали огромных трат и столкнулась с техническими проблемами, которые вновь привели к заморозке стройки в 2010 году.

Однако в 2021 году во время визита Хуснуллина в Челябинск решено было вернуться к проекту уже на новой технической базе, в виде так называемого метротрама — интеграции созданной системы тоннелей и станций с наземными трамвайными линиями. Как сообщил губернатор Алексей Текслер, при этом будет полностью обновлены трамвайный парк, инфраструктура и 65% трамвайных путей. Это потребует свыше 72 млрд рублей, работы начнутся уже этом году. Помощь в реализации этих планов обещал полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Вторую жизнь в строительство метро в Челябинске вдохнул губернатор Алексей Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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