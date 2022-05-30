Экс-зампрокурора из Кургана оставил высокий пост в другом регионе

Олег Седельников служил в Курганской области до 2019 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Бывший заместитель прокурора Курганской области Олег Седельников ушел на пенсию. Он уволился по собственному желанию с поста прокурора Магаданской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

«Он сейчас в прокуратуре Магаданской области не работает. Ушел в отставку на пенсию по выслуге лет», — рассказали в прокуратуре.

Вместо Седельникова, по данным, указанным на сайте ведомства, прокуратурой Магаданской области руководит Илья Максимов, который до этого служил в прокуратуре Рязанской области. Источник URA.RU, близкий властям Курганской области, объяснил, что Седельников вернулся в Зауралье. «Официально он ушел в отставку по собственному желанию, но, возможно, без давления не обошлось», — добавил источник.

О переезде Седельникова в Магадан стало известно в 2019 году. В 2021 главой УМВД России по Магаданской области стал Александр Постовалов, а начальником полиции того же региона — Юрий Рожков. Ранее они также служили в Курганской области.