30 мая 2022

Экс-зампрокурора из Кургана оставил высокий пост в другом регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства области. Курган, седельников олег, разговаривает по телефону
Олег Седельников служил в Курганской области до 2019 года Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Бывший заместитель прокурора Курганской области Олег Седельников ушел на пенсию. Он уволился по собственному желанию с поста прокурора Магаданской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

«Он сейчас в прокуратуре Магаданской области не работает. Ушел в отставку на пенсию по выслуге лет», — рассказали в прокуратуре.

Вместо Седельникова, по данным, указанным на сайте ведомства, прокуратурой Магаданской области руководит Илья Максимов, который до этого служил в прокуратуре Рязанской области. Источник URA.RU, близкий властям Курганской области, объяснил, что Седельников вернулся в Зауралье. «Официально он ушел в отставку по собственному желанию, но, возможно, без давления не обошлось», — добавил источник.

О переезде Седельникова в Магадан стало известно в 2019 году. В 2021 главой УМВД России по Магаданской области стал Александр Постовалов, а начальником полиции того же региона — Юрий Рожков. Ранее они также служили в Курганской области.

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Бывший заместитель прокурора Курганской области Олег Седельников ушел на пенсию. Он уволился по собственному желанию с поста прокурора Магаданской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. «Он сейчас в прокуратуре Магаданской области не работает. Ушел в отставку на пенсию по выслуге лет», — рассказали в прокуратуре. Вместо Седельникова, по данным, указанным на сайте ведомства, прокуратурой Магаданской области руководит Илья Максимов, который до этого служил в прокуратуре Рязанской области. Источник URA.RU, близкий властям Курганской области, объяснил, что Седельников вернулся в Зауралье. «Официально он ушел в отставку по собственному желанию, но, возможно, без давления не обошлось», — добавил источник. О переезде Седельникова в Магадан стало известно в 2019 году. В 2021 главой УМВД России по Магаданской области стал Александр Постовалов, а начальником полиции того же региона — Юрий Рожков. Ранее они также служили в Курганской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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