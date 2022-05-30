Казак из Пермского края получил тяжелое ранение на Украине

Антон Марамыгин лежит в госпитале, где его ждет операция Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Казак из Березников (Пермский край) Антон Марамыгин, уехавший на Украину, получил тяжелое ранение в ходе спецоперации. Об этом в соцсети «ВКонтакте» написала жена мужчины Ксения Марамыгина. Она отметила, что муж чудом остался жив после ранения и сейчас проходит лечение в госпитале.

«Метрах в шести от него [Антона] прилетела и взорвалась мина, один из осколков попал глубоко в бедро, один в руку. Он чудом остался жив — счастливчик. Антону сделали операцию, достать осколок из бедра не смогли, перевели в Московский госпиталь. Обследовали и перенаправили в третий госпиталь, где он сейчас и находится. Принимается серьезное решение по операции, так как осколок находится глубоко, рядом с сосудистой сеткой и нервом», — написала супруга добровольца.

По словам жительницы Березников, ее муж принял решение участвовать в спецоперации не из-за денег, а «потому что посчитал это своим долгом». На личной странице Марамыгина во «ВКонтакте» сообщается, что он уехал участвовать в спецоперации в статусе добровольца в начале мая. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае из числа добровольцев формируют батальон «Парма».

С 24 февраля российские войска проводят на территории Украины специальную военную операцию. По словам президент РФ Владимира Путина, она направлена на денацификацию и демилитаризацию страны, а также на защиту жителей Донбасса.