Челябинцы разобрали билеты в Калининград и Сочи

Челябинцы едут отдыхать по России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Челябинские туристы раскупают билеты на чартеры в Сочи и на регулярный рейс до Калининграда. На первую неделю июня авиасалоны заполнены, рассказали URA.RU участники туристского рынка.

«Спрос высокий. До Сочи можно добраться рейсами Pegas Touristik. На 3 июня мест нет из Челябинска и до 7 июня не улететь чартером „Библио-Глобуса“ из Екатеринбурга», — отметили в компании «Sunmar-Челябинск».

Система бронирования показала, что в Калининград можно улететь 6 июня, но мест также осталось мало. Это направление стало пользоваться значительным спросом. В сравнении с прошлым годом оно выросло в несколько раз. При этом большинство туристов решение о покупке тура принимает незадолго до вылета, отметили в турагентстве.

Участники рынка наиболее востребованными среди челябинских туристов называют Сочи и Турцию. Поскольку из Челябинска прямые рейсы осуществляет лишь Turkish Airlines, предложение не успевает за спросом: билеты раскуплены до 15 июня.

Открытием 2022 года стало также направление Дагестана. Там туристам доступны отдых на Каспийском море и экскурсионная программа. В туристской отрасли Махачкалу называют заменой Крыму, полеты в который сейчас не осуществляются. Росавиация продлила ограничение на полеты Юга и центра России до 6 июня.