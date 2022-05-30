У курганцев появился новый способ пересечь границу с Казахстаном

В Курганской области с 8 июня возобновится движение пригородного поезда в Казахстан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области с 8 июня смогут ездить в Казахстан на пригородном поезде по маршруту Петухово — Петропавловск. Об этом сообщает telegram-канал областного департамента экономразвития со ссылкой на РЖД.

«С 8 июня возобновляется курсирование пригородных поездов, следующих частично по территории Республики Казахстан. Поезд № 6975 сообщением Петропавловск — Петухово будет отправляться в 07:50 (здесь и далее время местное), прибывать в 09:55. Поезд № 6976 сообщением Петухово — Петропавловск будет отправляться в 18:40, прибывать в 20:16», — говорится в расписании на сайте РЖД.

В РЖД отметили, что пассажирам, пребывающим в Казахстан, необходимо предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19 на казахском, русском или английском языке. «Справку необходимо сделать не позднее 72 часов на момент пересечения границы, или иметь сертификат о прохождении полного курса вакцинации или ревакцинации сроком не более шести месяцев после получения второго компонента», — отметили в РЖД. Детям до пяти лет справка ПЦР с отрицательным результатом теста не требуется, если она есть у сопровождающих лиц. Наличие результатов тестов проверяют проводники.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Казахстан разрешил пересекать курганскую границу в семи местах из девяти, которые были закрыты с 2020 года из-за пандемии COVID. Казахстан при этом сообщил курганским пограничникам об ужесточении правил. Въезд в республику разрешен только со справкой о прохождении ПЦР-теста на COVID или с сертификатом о вакцинации, но российские сертификаты не принимают.

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