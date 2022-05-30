В Пермском крае ищут очевидцев ДТП, где насмерть сбили ребенка

Очевидцев аварии просят обратиться в ГИБДД Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ГИБДД Березников (Пермский край) разыскивают свидетелей аварии, которая произошла 8 мая. Тогда пьяный водитель сбил двух братьев, один из которых скончался.

Под колесами 21-летнего водителя оказались двое братьев, 11-летний мальчик погиб, а его 18-летний брат попал в больницу в тяжелом состоянии. «Всех, кто стал свидетелем аварии просим обратиться у по телефону +7 (3424) 26-24-71 или прийти по адресу: ул. Березниковская, 67, кабинет 37», — сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Березниковскому городскому округу. Также информацию можно отправить на электронную почту gibdd.berezniki@mail.ru.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле в Центральном Аппарате СК РФ России.

Ранее URA.RU сообщало о том, что по словам жителей Березников, они обращались в полицию с сообщениями о том, что по городу ездит пьяный мужчина, но меры не были приняты и он сбил двух человек. В отношении сотрудников ОМВД организована проверка.