Нижневартовские школьники летом смогут работать дворниками, а также подрабатывать в детских садах и магазинах. Зарабатывать они будут до 20 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказала замначальника управления дополнительного образования администрации Нижневартовска Виктория Алексюк.
«Дети будут помогать с документооборотом, помогать воспитателям в детском саду, убирать территории. Общее число планируемых к трудоустройству несовершеннолетних более 1300 человек. Дети работают от 2,5 до 7 часов в день в зависимости от возраста. Ну и зарплата у них от шести до 15 тысяч рублей в месяц», — комментирует Алексюк.
Кроме муниципальных предприятий, детей готовы трудоустроить частники — здесь зарплата выше. Максимум подростки за месяц могут получить 20 тысяч рублей. В первую очередь это работа в розничных магазинах и управляющих компаниях. Узнать о доступных вакансиях школьники могут в Центре развития образования Нижневартовска.
Нижневартовские школьники летом смогут работать дворниками, а также подрабатывать в детских садах и магазинах. Зарабатывать они будут до 20 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказала замначальника управления дополнительного образования администрации Нижневартовска Виктория Алексюк. «Дети будут помогать с документооборотом, помогать воспитателям в детском саду, убирать территории. Общее число планируемых к трудоустройству несовершеннолетних более 1300 человек. Дети работают от 2,5 до 7 часов в день в зависимости от возраста. Ну и зарплата у них от шести до 15 тысяч рублей в месяц», — комментирует Алексюк. Кроме муниципальных предприятий, детей готовы трудоустроить частники — здесь зарплата выше. Максимум подростки за месяц могут получить 20 тысяч рублей. В первую очередь это работа в розничных магазинах и управляющих компаниях. Узнать о доступных вакансиях школьники могут в Центре развития образования Нижневартовска. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске родители отказались отправлять школьников на первые две смены в лагеря Краснодарского края и Крыма. Дома останутся около трехсот детей.