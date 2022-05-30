Подросткам готовы платить от шести до 20 тысяч рублей в месяц Фото: Илья Московец © URA.RU

Нижневартовские школьники летом смогут работать дворниками, а также подрабатывать в детских садах и магазинах. Зарабатывать они будут до 20 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказала замначальника управления дополнительного образования администрации Нижневартовска Виктория Алексюк.

«Дети будут помогать с документооборотом, помогать воспитателям в детском саду, убирать территории. Общее число планируемых к трудоустройству несовершеннолетних более 1300 человек. Дети работают от 2,5 до 7 часов в день в зависимости от возраста. Ну и зарплата у них от шести до 15 тысяч рублей в месяц», — комментирует Алексюк.

Кроме муниципальных предприятий, детей готовы трудоустроить частники — здесь зарплата выше. Максимум подростки за месяц могут получить 20 тысяч рублей. В первую очередь это работа в розничных магазинах и управляющих компаниях. Узнать о доступных вакансиях школьники могут в Центре развития образования Нижневартовска.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске родители отказались отправлять школьников на первые две смены в лагеря Краснодарского края и Крыма. Дома останутся около трехсот детей.