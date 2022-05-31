Владимир Соловьев считает, что уральский лицей устроил «ЛГБТ-танец» из-за Ельцин Центра Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналист Владимир Соловьев в очередной раз посвятил часть своей программы критике Екатеринбурга. В начале телеведущий негодовал, почему у него «до сих пор нет ответа от уральской столицы», а в конце возмутился танцем выпускников лицея №12, назвав его «гей-вечеринкой».

«У меня до сих пор нет ответа от Екатеринбурга! Речь идет о сибирском сепаратизме, которую продвигали многие чиновники, сидящие в гордуме. Дела возбуждены? Слышь, глава екатеринбургская! В прокуратуру написали, или только на меня заяву пишем?» — заявил Соловьев во время своей программы, трансляция которой велась в Одноклассниках.

Соловьев посвятил танцу школьников около двух минут своего эфира. «Я жду, мне интересно, а губернатор им тоже выпишет премию? А городская дума Екатеринбурга? Нет? Не выпишет? Это же, наверное, тоже воздух свободы по-ельцин-центровски. Но уж точно не воздух свободы по-уральски», — подытожил он.

Соловьев в telegram-канале «УралLive» раскритиковал лицей № 12 в Екатеринбурге за «развратный ЛГБТ-танец». По мнению журналиста, подобное могло произойти по вине Ельцин Центра, который «в 2019 году наградил лицей специальным призом». Руководство лицея заявило URA.RU, что не видит ничего плохого в танце учащихся.