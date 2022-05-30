Мальчик исчез 29 мая (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени третьи сутки ищут 12-летнего Виктора Долгошенкова, который ушел из дома 29 мая и пропал. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень».

«Виктор Долгошенков (2010 года рождения) 29 мая в 12:00 ушел из дома по улице Станционной в Тюмени. До настоящего момента его местоположение не установлено», — рассказали URA.RU в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень».

Мальчик был одет в синюю кофту, красную футболку, черные штаны и кепку, красные кроссовки. На вид разыскиваемому 11-12 лет, волосы русые, глаза карие.

Любую информацию о местоположении подростка можно сообщить на номер 112. Также связаться можно с волонтерами — 8-932-32-39-911.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ищут пропавшего 19-летнего парня. Он исчез 26 мая.

Фото: поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень»