В Тюмени третьи сутки ищут 12-летнего Виктора Долгошенкова, который ушел из дома 29 мая и пропал. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень».
«Виктор Долгошенков (2010 года рождения) 29 мая в 12:00 ушел из дома по улице Станционной в Тюмени. До настоящего момента его местоположение не установлено», — рассказали URA.RU в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень».
Мальчик был одет в синюю кофту, красную футболку, черные штаны и кепку, красные кроссовки. На вид разыскиваемому 11-12 лет, волосы русые, глаза карие.
Любую информацию о местоположении подростка можно сообщить на номер 112. Также связаться можно с волонтерами — 8-932-32-39-911.
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В Тюмени третьи сутки ищут 12-летнего Виктора Долгошенкова, который ушел из дома 29 мая и пропал. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень». «Виктор Долгошенков (2010 года рождения) 29 мая в 12:00 ушел из дома по улице Станционной в Тюмени. До настоящего момента его местоположение не установлено», — рассказали URA.RU в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень». Мальчик был одет в синюю кофту, красную футболку, черные штаны и кепку, красные кроссовки. На вид разыскиваемому 11-12 лет, волосы русые, глаза карие. Любую информацию о местоположении подростка можно сообщить на номер 112. Также связаться можно с волонтерами — 8-932-32-39-911. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ищут пропавшего 19-летнего парня. Он исчез 26 мая.