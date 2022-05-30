Власти не могут снести старые туалеты под окнами пермяков

В мэрии поясняют, что денег на снос старых туалетов в бюджете нет Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Александровске (Пермский край) власти не могут решить вопрос со сносом старых туалетов, которые находятся рядом с жилыми домами. О проблеме сообщается в группе «Подслушано Александровск» соцсети «ВКонтакте». Очевидцы также прикрепили к записи фото разрушающихся строений, расположенных по улице Кирова.

«Уличные деревянные туалеты по улице Кирова не убирают, хотя бараки давно снесли», — сообщается в соцсети. В паблике также приводится ответ мэрии, в котором говорится, что в местном бюджете нет денег на снос туалетов.

«Бюджетом округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденным представительным органом, не предусмотрены расходы на работы по демонтажу деревянных строений, расположенных на улице Кирова. При увеличении финансирования, работы по демонтажу строений будут произведены в 2023—2024 годах», — пояснили чиновники.

Ранее жители Соликамска пожаловались на туалет, который находится в недавно построенной автостанции. Горожане отмечали, что для того, чтобы в него попасть, необходимо пройти «целый квест». А на автостанции в Челве пассажирам общественного транспорта запрещали посещать туалет без QR-кода.

Старые туалеты в Александровске соседствут с жилыми домами Фото: «Услышано в Алексе», «ВКонтакте»