Жители Пермского края считают, что посещение туалета в новой автостанции не продумано Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Пермского края высмеяли туалет в новой автостанции города Соликамска. Они признались, что для того, чтобы попасть в него, необходимо пройти «целый квест». О сложностях, с которыми приходится сталкиваться пассажирам на автостанции, пермяки рассказали в паблике газеты «Наш Соликамск» в соцсети «Вконтакте».

«Для того, чтобы попасть в туалет на автовокзале, необходимо теперь либо приложить билет, купленный именно в Соликамске, либо пройти в кассу, там получить талон на посещение туалета. О чем нигде не написано, и только периодически можно услышать объявления об этом по радио», — написала в паблике Нина Лукьянова. Женщина выразила иронию, по поводу того, что если в прежней автостанции туалет «был кошмарно грязным», то теперь он, очевидно, чистый, но в него не попасть». В комментариях к посту пермяки согласились, что посещение туалета в соликамской автостанции стало для них настоящим испытанием.

Пермяки жалуются, что попасть по билету в туалет не всегда возможно Скрин страницы «Наш Соликамск», «Вконтакте»

Пермяки сравнили посещение туалета в автостанции Соликамска с прохождением квеста Скрин страницы «Наш Соликамск», «Вконтакте»

Пользователи соцсетей также обратили внимание на грубость кассира, обслуживающего пассажиров автостанции Скрин страницы «Наш Соликамск», «Вконтакте»

Пермяки предлагают изменить подход к оказанию услуги в автостанции Скрин страницы «Наш Соликамск», «Вконтакте»

URA.RU не удалось получить оперативный комментарий в пермском краевом ГУП «Автовокзал», который управляет сетью автостанций в регионе. На звонки по указанным в открытом доступе телефонам корреспонденту агентства никто не ответил, в организацию направлен запрос. Автостанция в Соликамске открылась год назад. Краевые власти назвали ее одной из лучших по уровню комфорта и техническому оснащению в крае.