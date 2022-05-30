Бывшего чиновника тюменской мэрии уличили в создании ОПГ

12 апреля Игорь Фролов был отпущен из СИЗО и отправлен под домашний арест Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бывшего главу департамента дорожной инфраструктуры администрации Тюмени Игоря Фролова уличили в создании ОПГ, в составе которой ему удалось похитить из бюджета 6,4 млн рублей. Об этом без указания имен сообщил telegram-канал регионального управления Следственного комитета. Фролова задержали 8 декабря 2021 года. За два дня до этого чиновник был уволен с занимаемой должности.

«По данным следствия, обвиняемый, являясь директором департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, с января 2017 по январь 2021 гг. создал организованную преступную группу, в состав которой вошли сотрудник данного департамента, родственница, а также директор коммерческой организации. Фигуранты, с целью хищения бюджетных денежных средств, зарегистрировали коммерческую организацию, с которой в последующем заключали субподрядные договоры в рамках муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и уборке автомобильных дорог в Тюмени», — указано в сообщении СК.

Там уточнили, что работы при этом выполнялись не в полном объеме. Деньги члены ОПГ распределяли между собой. Общая сумма ущерба превысила 6,4 млн рублей. 3 млн рублей участники преступной группы вернули в бюджет во время следствия.

Члены ОПГ обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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