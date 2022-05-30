Чиновница из Муравленко заняла пост в мэрии Губкинского

В управлении образования Губкинского сменился заместитель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В управлении образования Губкинского (ЯНАО) сменился заместитель директора. Должность заняла чиновница из Муравленко Ольга Чурилова, сообщили URA.RU в мэрии. До этого пост занимала Ольга Романова, которой не продлили контракт.

«Заместителем начальника управления образования администрации Губкинского стала Ольга Чурилова. Она принята на работу 29 апреля», — сообщили агентству в мэрии. Ольга Чурилова до этого занимала аналогичную должность в Муравленко.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрию Губкинского покинула замначальника управления образования Ольга Романова. Ей не продлили контракт.