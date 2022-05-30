30 мая 2022

Чиновница из Муравленко заняла пост в мэрии Губкинского

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия. Курган. 02 марта 2021. Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, чиновница, блокнот, женские руки, шариковая ручка, запись в блокноте
В управлении образования Губкинского сменился заместитель Фото:

В управлении образования Губкинского (ЯНАО) сменился заместитель директора. Должность заняла чиновница из Муравленко Ольга Чурилова, сообщили URA.RU в мэрии. До этого пост занимала Ольга Романова, которой не продлили контракт.

«Заместителем начальника управления образования администрации Губкинского стала Ольга Чурилова. Она принята на работу 29 апреля», — сообщили агентству в мэрии. Ольга Чурилова до этого занимала аналогичную должность в Муравленко.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрию Губкинского покинула замначальника управления образования Ольга Романова. Ей не продлили контракт.

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В управлении образования Губкинского (ЯНАО) сменился заместитель директора. Должность заняла чиновница из Муравленко Ольга Чурилова, сообщили URA.RU в мэрии. До этого пост занимала Ольга Романова, которой не продлили контракт. «Заместителем начальника управления образования администрации Губкинского стала Ольга Чурилова. Она принята на работу 29 апреля», — сообщили агентству в мэрии. Ольга Чурилова до этого занимала аналогичную должность в Муравленко. Ранее URA.RU сообщало, что мэрию Губкинского покинула замначальника управления образования Ольга Романова. Ей не продлили контракт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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