Мэрия в ЯНАО зачищает руководителей после слияния территорий

Мэр Андрей Гаранин стал требовать от подчиненных большей отдачи Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Несколько высокопоставленных сотрудников администрации Губкинского (ЯНАО) в ближайшее время покинут свои посты. Как рассказали источники URA.RU, речь идет о чиновниках к работе которых появились вопросы после присоединения к городу поселка Пурпе.

«На данный момент известно, что должности уже лишилась замначальника управления образования Губкинского. Ей не продлили контракт. С присоединением Пурпе работы у администрации стало едва ли не вдвое больше, особенно у образования, которое получило на баланс сразу шесть дополнительных учреждений», — указывают инсайдеры.

Собеседники отказались называть имя чиновницы, отправленной в отставку. Тем не менее, по данным URA.RU, речь идет об Ольге Романовой, курирующей содержательную составляющую образовательного блока.

По словам инсайдеров, для верхушки мэрии очевидно: не все чиновники могут справиться со сверхнагрузкой, упавшей при слиянии территорий. «Мэр Андрей Гаранин не признает полумер, особенно если это касается детей — все должно быть максимально хорошо или никак. По этой же причине сменится и руководитель у одного из детсадов. Наладить работу эффективно и обеспечить высокий уровень услуг для нее оказалось тяжелее, чем уволиться», — пояснили собеседники агентства.

В мэрии Губкинского факт увольнений в управлении образования подтвердили, однако подробностей раскрывать не стали. Фамилий чиновников, оставляющих свои посты, официальные представители горадминистрации также не стали называть.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что поселок Пурпе стал официально считаться районом Губкинского. Объединение муниципалитетов стало экзаменом для их глав.

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