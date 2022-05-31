Появилось видео смертельной драки следователей челябинского СК

Видео расставляет точки в истории Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В соцсетях появилось видео драки следователей челябинского СУ СКР, в которой погиб житель Копейска Владимир Гончаров. Видео опубликовал телеграм-канал «112».

«31-летний Владимир Гончаров получает удар ногой в голову от следователя по особо важным делам Дмитрия Зыкова. После этого пострадавший падает и теряет сознание. Сам Зыков, и второй фигурант уголовного дела — следователь Кирилл Зубков с места происшествия скрылись и не стали оказывать помощь пострадавшему», — говорится в сообщении telegram-канала.

На кадрах видно, что мужчина, похожий на экс-следователя Кирилла Зубкова, наносит удар ногой в голову сидящему на земле мужчине и тот падает, а Зыков тем временем продолжает драться с другими мужчинами. После драки все скрываются, не оказав пострадавшему помощь.

Следствие считает, что Кирилл Зубков с Дмитрием Зыковым рано утром в субботу, 28 мая, ехали из развлекательного заведения в такси и увидели драку около ночного клуба Opera. С целью разнять дерущихся, они остановились, вышли из машины и попытались пресечь конфликт, однако сами причинили травмы головы одному из мужчин. В результате драки потерпевший копейчанин Владимир Горбунов скончался на месте. Оба следователя находятся под стражей.