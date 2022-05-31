Куйвашев вступился за директора лицея из-за «ЛГБТ-танца». Ее призывал уволить министр

31 мая 2022 в 22:37 Размер текста - 17 +

Губернатор Евгений Куйвашев заступился за директора лицея, замешанного в ЛГБТ-скандале Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что не допустит увольнения директора лицея №12 в Екатеринбурге, попавшего в ЛГБТ-скандал из-за откровенного танца учащихся. Об этом глава региона написал на своей странице «ВКонтакте». «Я не допущу, чтобы директор лицея — Любовь Михайловна Кулева — из-за этой шутки была уволена или по-другому наказана. Она 50 лет работает педагогом, получила множество наград и благодарностей. Это одно из образцовых учебных заведений города. Реакция родителей и выпускников лицея, которые вчера пришли ее поддержать, красноречиво об этом говорит. И никакая шутка и глупый танец все заслуги педагога перечеркнуть не смогут», — сообщил губернатор. Евгений Куйвашев заявил, что хотел бы прокомментировать произошедшее в лицее накануне Дня защиты детей. «Парни станцевали неоднозначный танец. Мне он не по душе, такие „пародии“ мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят, я тоже. За шутку можно пожурить — и школьников, и учителей. Но это максимум. Родители учеников, любящих своих детей, не увидели ничего ужасного в их поступке и поддержали директора. А им я доверяю гораздо больше, чем телеведущему Соловьеву, которому в очередной раз что-то не понравилось в нашем городе», — добавил глава региона. Скрин: страница Евгения Куйвашева во ВКонтакте Утром 31 мая телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей №12, где учащиеся устроили танец, в котором можно усмотреть «признаки ЛГБТ». Директор лицея Любовь Кулева говорила URA.RU, что не видит в творчестве своих воспитанников ничего дурного. В мэрии также дали понять, что вышло недоразумение: дети неудачно спародировали молодежный клип. Однако региональный министр образования Юрий Биктуганов позднее заявил, что Кулеву нужно уволить. Родители собирают подписи в поддержку директора.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что не допустит увольнения директора лицея №12 в Екатеринбурге, попавшего в ЛГБТ-скандал из-за откровенного танца учащихся. Об этом глава региона написал на своей странице «ВКонтакте». «Я не допущу, чтобы директор лицея — Любовь Михайловна Кулева — из-за этой шутки была уволена или по-другому наказана. Она 50 лет работает педагогом, получила множество наград и благодарностей. Это одно из образцовых учебных заведений города. Реакция родителей и выпускников лицея, которые вчера пришли ее поддержать, красноречиво об этом говорит. И никакая шутка и глупый танец все заслуги педагога перечеркнуть не смогут», — сообщил губернатор. Евгений Куйвашев заявил, что хотел бы прокомментировать произошедшее в лицее накануне Дня защиты детей. «Парни станцевали неоднозначный танец. Мне он не по душе, такие „пародии“ мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят, я тоже. За шутку можно пожурить — и школьников, и учителей. Но это максимум. Родители учеников, любящих своих детей, не увидели ничего ужасного в их поступке и поддержали директора. А им я доверяю гораздо больше, чем телеведущему Соловьеву, которому в очередной раз что-то не понравилось в нашем городе», — добавил глава региона. Утром 31 мая телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей №12, где учащиеся устроили танец, в котором можно усмотреть «признаки ЛГБТ». Директор лицея Любовь Кулева говорила URA.RU, что не видит в творчестве своих воспитанников ничего дурного. В мэрии также дали понять, что вышло недоразумение: дети неудачно спародировали молодежный клип. Однако региональный министр образования Юрий Биктуганов позднее заявил, что Кулеву нужно уволить. Родители собирают подписи в поддержку директора.