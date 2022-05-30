В лицее № 12 Екатеринбурга отреагировали на обвинения журналиста Владимира Соловьева, который раскритиковал «ЛГБТ-танец», показанный учащимися. Директор учебного заведения Любовь Кулева в разговоре с журналистом URA.RU заявила, что не видит ничего плохого в выступлении.
«Мне сейчас со всех сторон звонят! Это у нас танцевальная геогалактика, никакого отношения к последнему звонку это не имеет. Это была пародия на танец. [Обвинения в пропаганде гомосексуальных отношений и ЛГБТ] ерунда это полная! Какие еще гомосексуальные отношения? Любовь Михайловне много лет, я работаю всю жизнь в школе, у нас вообще таких разговоров в школе нет! Я видела эти фотографии [опубликованные Соловьевым], это просто вырвали клочок [из контекста], откуда вообще это у Соловьева?», — прокомментировала Кулева.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев в своем telegram-канале раскритиковал лицей № 12 в Екатеринбурге, где устроили «развратный ЛГБТ-танец» на глазах учащихся. По мнению журналиста, подобное могло произойти по вине Ельцин Центра, который «в 2019 году наградил лицей специальным призом».
Журналист Владимир Соловьев опубликовал в своем telegram-канале фотографии с ЛГБТ-выступления лицеистов
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В лицее № 12 Екатеринбурга отреагировали на обвинения журналиста Владимира Соловьева, который раскритиковал «ЛГБТ-танец», показанный учащимися. Директор учебного заведения Любовь Кулева в разговоре с журналистом URA.RU заявила, что не видит ничего плохого в выступлении. «Мне сейчас со всех сторон звонят! Это у нас танцевальная геогалактика, никакого отношения к последнему звонку это не имеет. Это была пародия на танец. [Обвинения в пропаганде гомосексуальных отношений и ЛГБТ] ерунда это полная! Какие еще гомосексуальные отношения? Любовь Михайловне много лет, я работаю всю жизнь в школе, у нас вообще таких разговоров в школе нет! Я видела эти фотографии [опубликованные Соловьевым], это просто вырвали клочок [из контекста], откуда вообще это у Соловьева?», — прокомментировала Кулева. Ранее телеведущий Владимир Соловьев в своем telegram-канале раскритиковал лицей № 12 в Екатеринбурге, где устроили «развратный ЛГБТ-танец» на глазах учащихся. По мнению журналиста, подобное могло произойти по вине Ельцин Центра, который «в 2019 году наградил лицей специальным призом». Журналист Владимир Соловьев давно следит за Екатеринбургом, который он считает «центром мерзотной либероты». К противостоянию с телеведущим подключились известные екатеринбуржцы, среди которых был бард Александр Новиков, посоветовавший Соловьеву «фильтровать хрюканину». Не обходится Соловьев и без оскорблений в адрес уральских политиков. Свердловского сенатора он назвал мерзавцем и трусом, а екатеринбургского депутата назвал «подонком».