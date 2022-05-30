Журналист Владимир Соловьев обвинил екатеринбургский лицей в развратных ЛГБТ-танцах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

В лицее № 12 Екатеринбурга отреагировали на обвинения журналиста Владимира Соловьева, который раскритиковал «ЛГБТ-танец», показанный учащимися. Директор учебного заведения Любовь Кулева в разговоре с журналистом URA.RU заявила, что не видит ничего плохого в выступлении.

«Мне сейчас со всех сторон звонят! Это у нас танцевальная геогалактика, никакого отношения к последнему звонку это не имеет. Это была пародия на танец. [Обвинения в пропаганде гомосексуальных отношений и ЛГБТ] ерунда это полная! Какие еще гомосексуальные отношения? Любовь Михайловне много лет, я работаю всю жизнь в школе, у нас вообще таких разговоров в школе нет! Я видела эти фотографии [опубликованные Соловьевым], это просто вырвали клочок [из контекста], откуда вообще это у Соловьева?», — прокомментировала Кулева.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев в своем telegram-канале раскритиковал лицей № 12 в Екатеринбурге, где устроили «развратный ЛГБТ-танец» на глазах учащихся. По мнению журналиста, подобное могло произойти по вине Ельцин Центра, который «в 2019 году наградил лицей специальным призом».

Журналист Владимир Соловьев опубликовал в своем telegram-канале фотографии с ЛГБТ-выступления лицеистов Фото: telegram-канал «УРАЛLIVE»

Журналист Владимир Соловьев давно следит за Екатеринбургом, который он считает «центром мерзотной либероты». К противостоянию с телеведущим подключились известные екатеринбуржцы, среди которых был бард Александр Новиков, посоветовавший Соловьеву «фильтровать хрюканину».

Не обходится Соловьев и без оскорблений в адрес уральских политиков. Свердловского сенатора он назвал мерзавцем и трусом, а екатеринбургского депутата назвал «подонком».

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