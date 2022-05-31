В мэрии оправдали директора лицея, охваченного скандалом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Школьный танец, в котором телеведущий Владимир Соловьев увидел «пропаганду ЛГБТ», являлся пародией на молодежный клип. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, ссылаясь на предварительные результаты проверки в лицее №12.

«12 мая в лицее проводился традиционный в конкурс „Танцевальная галактика“, приуроченный к Международному дню танца. Ребята представляли танцевальные композиции разных стилей и направлений. В связи с тем, что дети не имеют специальной хореографической подготовки, был поставлен танец-пародия. Детьми был неудачно выбран контент при просмотре популярных молодежных клипов, что привело к неудачному исполнению. Данный танец не предполагал „пропаганды ЛГБТ“. Дети гиперболизировали то, что в современных танцах им кажется странным и нелепым», — сказали в администрации.

С руководством школы — директором Любовью Кулевой, ее замом по воспитательной работе и классным руководителем — уже провели «профилактическую беседу», с педсоставом — внеплановый инструктаж, а для учеников — классный час. «На данный момент осуществлен выход [городского] департамента образования в учреждение, идет служебное расследование, по результатам которого будут приняты решения», — добавили в мэрии.

Ранее источники URA.RU рассказывали, что школу проверяют не только городские, но и областные чиновники. По словам собеседников агентства, директор лицея №12 работает на своем месте с 1980-х годов и имеет безупречную репутацию: по качеству образования учреждение лучшее в районе.