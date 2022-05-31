Тюмень признали лучшим торговым городом в России

01 июня 2022 в 00:09 Размер текста - 17 +

Тюмень победила в номинации «Лучший торговый город» России Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюмень стала лучшим торговым городом в России, об этом говорится в подведенных итогах конкурса «Торговля России». Сообщение опубликовано на официальном сайте департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области. «Протоколом заседания организационного комитета по подготовке и проведению Минпромторгом России конкурса „Торговля России“ № 15-286 от 30 мая 2022 года определены победители конкурса, в том числе участники от Тюменской области. В номинации „Лучший торговый город“ — г. Тюмень», — говорится в сообщении департамента. Кроме того, в номинации «Лучший розничный рынок» победил «Алебашевский Bazar», а лучшим магазином стала галерея сувениров «Легенды Сибири». В ведомстве отметили, что всего было подано 578 заявок на участие в конкурсе со всей страны. Ранее URA.RU писало, что Тюмень заняла 30 место в федеральном конкурсе «Город России. Национальный выбор», где россияне выбирали самый привлекательный город страны. Помимо этого, в ноябре прошлого года Тюмень признали самым экологичным городом России по мнению жителей — областная столица набрала 74% голосов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Тюмень стала лучшим торговым городом в России, об этом говорится в подведенных итогах конкурса «Торговля России». Сообщение опубликовано на официальном сайте департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области. «Протоколом заседания организационного комитета по подготовке и проведению Минпромторгом России конкурса „Торговля России“ № 15-286 от 30 мая 2022 года определены победители конкурса, в том числе участники от Тюменской области. В номинации „Лучший торговый город“ — г. Тюмень», — говорится в сообщении департамента. Кроме того, в номинации «Лучший розничный рынок» победил «Алебашевский Bazar», а лучшим магазином стала галерея сувениров «Легенды Сибири». В ведомстве отметили, что всего было подано 578 заявок на участие в конкурсе со всей страны. Ранее URA.RU писало, что Тюмень заняла 30 место в федеральном конкурсе «Город России. Национальный выбор», где россияне выбирали самый привлекательный город страны. Помимо этого, в ноябре прошлого года Тюмень признали самым экологичным городом России по мнению жителей — областная столица набрала 74% голосов.