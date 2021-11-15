Тюменцы дали высокую оценку уровню городской экологии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По результатам опроса общественного мнения Тюмень заняла первое место в рейтинге городов по экологической обстановке. Респонденты, в числе прочего, оценивали качество воздуха и воды.

«В ТОП-10 городов с наилучшей экологической обстановкой, по мнению жителей, попали Тюмень (74%), Краснодар (73%), Казань (72%), Набережные Челны (68%), Владивосток (67%), Барнаул (65%), Пермь (65%), Киров (65%), Хабаровск (63%) и Ижевск (63%). Респонденты оценивали обстановку в целом и по важнейшим составляющим: качеству воздуха, воды, продуктов питания, чистоте и утилизации мусора», — сообщает RT, со ссылкой на исследование портала Superjob.

Как отмечают аналитики, в опросе приняли участие 31 700 респондентов из 37 городов. В городах миллионниках опрашивали по тысяче человек, полумиллионниках — по 700.

Ранее URA.RU писало, что из-за смога от сжигания зараженных птичьим гриппом кур, тюменцы жаловались на ужасный запах. А летом горожане массово сообщали о плохом качестве воды. Спустя месяц глава «Тюмень Водоканала» покинул свою должность.