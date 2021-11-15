15 ноября 2021
14 ноября 2021
13 ноября 2021

Экологию Тюмени признали лучшей в России. Ранее жители жаловались на смог и вонючую воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города с высоты. Тюмень, многоэтажный дом, многоэтажки, дома, тюмень, виды тюмени
Тюменцы дали высокую оценку уровню городской экологии Фото:

По результатам опроса общественного мнения Тюмень заняла первое место в рейтинге городов по экологической обстановке. Респонденты, в числе прочего, оценивали качество воздуха и воды.

«В ТОП-10 городов с наилучшей экологической обстановкой, по мнению жителей, попали Тюмень (74%), Краснодар (73%), Казань (72%), Набережные Челны (68%), Владивосток (67%), Барнаул (65%), Пермь (65%), Киров (65%), Хабаровск (63%) и Ижевск (63%). Респонденты оценивали обстановку в целом и по важнейшим составляющим: качеству воздуха, воды, продуктов питания, чистоте и утилизации мусора», — сообщает RT, со ссылкой на исследование портала Superjob.

Как отмечают аналитики, в опросе приняли участие 31 700 респондентов из 37 городов. В городах миллионниках опрашивали по тысяче человек, полумиллионниках — по 700.

Ранее URA.RU писало, что из-за смога от сжигания зараженных птичьим гриппом кур, тюменцы жаловались на ужасный запах. А летом горожане массово сообщали о плохом качестве воды. Спустя месяц глава «Тюмень Водоканала» покинул свою должность.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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