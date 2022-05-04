Столица ХМАО побеждает Тюмень в федеральном конкурсе. ЯНАО сильно отстает от соседей 04 мая 2022 в 13:50 Размер текста - 17 + Тюмень пока не смогла обогнать Ханты-Мансийск в гонке за звание самого лучшего города России Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Ханты-Мансийск обгоняет Тюмень в федеральном конкурсе «Город России. Национальный выбор», где россияне выбирают самый привлекательный город страны. Информация представлена на сайте проекта. Столица ХМАО находится на 18 месте рейтинга, тогда как Тюмень — на 30-м. «Промежуточные результаты голосования всероссийского конкурса „Город России. Национальный выбор“. Ханты-Мансийск — 18 место. Тюмень — 30 место», — такие данные приводятся на сайте проекта. За столицу ХМАО в настоящее время отдано более 7 320 голосов. За Тюмень — чуть более 4 100. Что до административного центра третьего региона «тюменской матрешки» — Салехарда (ЯНАО), то он в рейтинге расположился на 62 месте, на момент публикации набрав 574 голоса. Окончательные итоги подведут в конце года. По итогам конкурса 2021 года Тюмень была лидером среди трех регионов. Тогда она заняла 15 место по стране, Ханты-Мансийск — 20-е, Салехард — 69-е. По информации с сайта конкурса, проект направлен на то, чтобы выяснить «Где на Руси жить хорошо?». Его результатом станет определение самого привлекательного, узнаваемого и символичного города страны. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» . Ханты-Мансийск обгоняет Тюмень в федеральном конкурсе «Город России. Национальный выбор», где россияне выбирают самый привлекательный город страны. Информация представлена на сайте проекта. Столица ХМАО находится на 18 месте рейтинга, тогда как Тюмень — на 30-м. «Промежуточные результаты голосования всероссийского конкурса „Город России. Национальный выбор“. Ханты-Мансийск — 18 место. Тюмень — 30 место», — такие данные приводятся на сайте проекта. За столицу ХМАО в настоящее время отдано более 7 320 голосов. За Тюмень — чуть более 4 100. Что до административного центра третьего региона «тюменской матрешки» — Салехарда (ЯНАО), то он в рейтинге расположился на 62 месте, на момент публикации набрав 574 голоса. Окончательные итоги подведут в конце года. По итогам конкурса 2021 года Тюмень была лидером среди трех регионов. Тогда она заняла 15 место по стране, Ханты-Мансийск — 20-е, Салехард — 69-е. По информации с сайта конкурса, проект направлен на то, чтобы выяснить «Где на Руси жить хорошо?». Его результатом станет определение самого привлекательного, узнаваемого и символичного города страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям