Матвиенко сравнила новый пакет санкций против РФ с русофобией

Валентина Матвиенко заявила, что новым пакетом санкций Запад вредит лишь себе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Новый пакет антироссийских санкций, который коснулся, в частности эмбарго на российскую нефть снизит конкурентоспособность экономики Запада, а также опустит качество жизни людей, это похоже на русофобию. Такое мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Как только это решение [о новом пакете санкций против РФ] было принято, биржи тут же отреагировали серьезным ростом на стоимость нефти. Но в чьих это интересах — спокойно, без этой истерии русофобской — кому они нанесли вред? Только своей экономике, у которой снизится конкурентоспособность, и снижение качества жизни собственных граждан», — сказала Матвиенко, комментируя журналистам частичное эмбарго на поставки российской нефти, передает РИА «Новости».

Матвиенко уверена, «у нас [у России] не будет потерь», так как цена на нефть значительно возрастет. По ее словам, те объемы, которые РФ недопоставит в Европу, будут покроются за счет роста цен.

Новый пакет санкций предусматривал отказ Запада от российских энергоресурсов — нефти и газа. Однако не все страны ЕС готовы согласиться с этими мерами. В частности, Венгрия заявила, что поддержит нефтяное эмбарго только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране финансовую безопасность. Позже еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что шестой пакет санкций ЕС против РФ заблокирован. При этом причины такого решения он не указал.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потребители российского газа на Западе должны оплачивать топливо рублями. Такое решение было принято в ответ на масштабные санкции, объявленные зарубежными государствами из-за российской спецоперации на Украине.

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