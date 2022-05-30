Президент США Джо Байден отказался отправлять ракетные системы, способные нанести удар по территории России, на Украину. Вооруженные силы Украины обстреляли несколько школ в Донецке. В результате обстрела погибло три человека, среди них есть один ребенок. URA.RU приводит самые важные новости о специальной операции России на Украине к вечеру 30 мая.
- В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв около 7:40 утра. По предварительным данным, в результате взрыва три человека получили ранения. Как сообщил военный корреспондент, неподалеку от центральной площади города взорвалась иномарка с украинскими номерами. Расследованием теракта пообещали заняться в Следственном комитете РФ.
- В штабе территориальной обороны ДНР сообщил об обстреле нескольких школ на территории Донецка. В результате погибло три человека, среди которых был и один ребенок, уточнили в Минздраве Донецка.
- Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о зачистке Северодонецка на 85%. Его помощник по силовому блоку доложил, что в городе осталось зачистить лишь 15-17% жилого сектора.
- На территории Луганской народной республики вместе с мирными жителями погиб французский журналист. О трагедии сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
- ВСУ потерпели поражение, дважды пытаясь прорвать оборону в районе села Давыдов Брод в Херсонской области, сообщил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. По его данным, ВСУ оставили на поле около 70-ти своих солдат убитыми.
- Минобороны РФ перебросило дополнительное вооружение и большое количество личного состава министерства в Курскую область для обеспечения безопасности. Об этом рассказал губернатор области Роман Старовойт на оперативном совещании администрации региона.
Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее главной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение Луганской и Донецкой народных республик. По последним данным ВЦИОМ, 72% россиян поддерживают проведение спецоперации на Украине.
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