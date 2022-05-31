Вадим Шумков предлагает систему образования сделать «максимально практичной» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Курганский губернатор Вадим Шумков высказался о Болонской системе образования и заявил, что система профессионального образования должна стать максимально близкой к перспективам развития экономики. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале.

«С министром науки и высшего образования Валерием Фальковым в Москве успели кратко обсудить, что происходит с „болонкой“ (Болонской системой образования). Ее отмена была продиктована обстоятельствами, и это не обсуждается. Другой вопрос, что будет вместо. В любом случае система профессионального образования, включая среднее профессиональное, должна стать максимально практичной и близкой к нуждам и перспективам развития экономики», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

По мнению курганского губернатора, стране «нужно много-много инженеров, технологов, различных специализаций, а также рабочих широкого круга специальностей и профессий». Он отметил, что в регионе власти третий год корректируют контрольные цифры приема, устраняя невостребованные специальности и профессии. «Из 4000 мест в ССУЗах уже очень большое количество поправлено с целью повышения их прикладного характера и необходимости для экономики. Ведь если на каждое место государство тратит до 200 000 рублей ежегодно, а потом до половины выпускников идет работать не по специальности, при том, что даже для выполнения простейших работ мы ждем мигрантов — кому нужно такое образование?», — написал Шумков.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в июне депутаты обсудят вопрос о выходе России из Болонской системы образования. Это произошло после того, как глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал Болонскую систему прожитым в России этапом.

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