Российские вузы готовятся к отмене Болонской системы

31 мая 2022 в 03:16 Размер текста - 17 +

Минобрнауки не планирует «ломать» существующую в РФ систему образования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Минобрнауки не планирует «ломать» существующую в РФ систему образования ради отказа от Болонского процесса. Об этом заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев на заседании совета ректоров творческих вузов, которое прошло в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Афанасьев отметил, что Россия сохранит «позитивный опыт» Болонской системы, при этом возврата к советским практикам не будет, его слова приводит газета «Ведомости». Он считает, что необходимо «спланировать переходный период в той структуре, которая будет нами [всеми] поддержана». Проректор по учебно-методической работе Государственного социально-гуманитарного университета Коломны Елена Ветошкина уже заявляла, что Россия не должна отказываться от проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с выходом из Болонской системы образования. Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в июне этого года депутаты обсудят вопрос о выходе России из Болонской системы образования. Это произошло после того, как глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал Болонскую систему прожитым в России этапом. Позже в Министерстве образования РФ заявили, что отказ от Болонской системы не предполагает возвращения к советской. Россия присоединилась к Болонскому процессу, предусматривающему переход системы образования от специалитета к бакалавриату и магистратуре, в 2003 году. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Минобрнауки не планирует «ломать» существующую в РФ систему образования ради отказа от Болонского процесса. Об этом заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев на заседании совета ректоров творческих вузов, которое прошло в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Афанасьев отметил, что Россия сохранит «позитивный опыт» Болонской системы, при этом возврата к советским практикам не будет, его слова приводит газета «Ведомости». Он считает, что необходимо «спланировать переходный период в той структуре, которая будет нами [всеми] поддержана». Проректор по учебно-методической работе Государственного социально-гуманитарного университета Коломны Елена Ветошкина уже заявляла, что Россия не должна отказываться от проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с выходом из Болонской системы образования. Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в июне этого года депутаты обсудят вопрос о выходе России из Болонской системы образования. Это произошло после того, как глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал Болонскую систему прожитым в России этапом. Позже в Министерстве образования РФ заявили, что отказ от Болонской системы не предполагает возвращения к советской. Россия присоединилась к Болонскому процессу, предусматривающему переход системы образования от специалитета к бакалавриату и магистратуре, в 2003 году.