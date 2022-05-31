В Челябинске ищут подрядчиков для трех новых дорог за 700 млн

В регионе объявили тендеры на дорожные работы за 700 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области объявили тендеры на ремонты трех дорог на общую сумму почти 700 миллионов рублей. Аукционы проведут администрация Троицка и центр госзакупок региона.

«Целью реконструкции является развитие транспортной инфраструктуры Троицкого городского округа. Производство работ по реконструкции автодороги по улице Октябрьская на участке от проспекта Неплюева до улицы Сибирской запланировано в три этапа с 2022 по 2024 годы», — говорится в техзадании к проекту договора с мэрией Троицка.

На 3-километровом участке более чем за 313 миллионов рублей исполнителю предстоит выполнить разные виды работ: от земляных до дноуглубительных и водолазных. На ремонте другой дороги протяженностью около 15 км — от Коелги через Троицк до границы с Казахстаном — центр закупок Челябинской области до конца октября 2022 года готов освоить почти 237 миллионов рублей.

Тот же заказчик объявил тендер на ремонт автотрассы на участке Миасс — Сыростан — железнодорожная станция Хребет. Протяженность участка девять с половиной километров. Работы требуется провести также до конца октября 2022 года. Центр закупок готов заплатить за работу более 146 миллионов рублей.

В мае 2022 года власти заявили о намерении отремонтировать дорогу между поселками Красное Поле и Полетаево. Завершение работ стоимостью 1,3 миллиарда рублей, согласно конкурсной документации, намечено на ноябрь 2024 года.