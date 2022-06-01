Банковские аналитики предупредили о новом виде мошенничества

01 июня 2022 в 11:28 Размер текста - 17 +

Телефонные мошенники начали чаще звонить через мессенджеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мошенники начали звонить своим жертвам через мессенджеры, чтобы обойти защитные фильтры. Об этом рассказали аналитики банка ВТБ. «Под предлогом подтверждения заявки на смену доверенного номера телефона или оформления кредитной заявки мошенники звонят клиентам через мессенджеры якобы от имени роботизированного помощника банка. Если клиент говорит, что заявки на смену телефонного номера или на кредит он не оставлял, то робот переключает абонента на лжеспециалиста банка», — приводит РИА «Новости» сообщение аналитиков ВТБ. Представители банка отметили, что если жертва соглашается на разговор, мошенники начинают узнавать у нее конфиденциальные сведения: уникальный номер клиента, данные банковской карты, коды из СМС для входа в личный кабинет. По словам банковских аналитиков, мошенники начали использовать мессенджеры так как они бесплатны, не позволяют определить номер и в них нет мошеннических фильтров. В Центробанке ранее предложили обязать банки приостанавливать на два дня зачисление денег на счета, на которые пытались перевести деньги без согласия клиента. Это поможет банкам возвращать клиентам украденные у них деньги. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Мошенники начали звонить своим жертвам через мессенджеры, чтобы обойти защитные фильтры. Об этом рассказали аналитики банка ВТБ. «Под предлогом подтверждения заявки на смену доверенного номера телефона или оформления кредитной заявки мошенники звонят клиентам через мессенджеры якобы от имени роботизированного помощника банка. Если клиент говорит, что заявки на смену телефонного номера или на кредит он не оставлял, то робот переключает абонента на лжеспециалиста банка», — приводит РИА «Новости» сообщение аналитиков ВТБ. Представители банка отметили, что если жертва соглашается на разговор, мошенники начинают узнавать у нее конфиденциальные сведения: уникальный номер клиента, данные банковской карты, коды из СМС для входа в личный кабинет. По словам банковских аналитиков, мошенники начали использовать мессенджеры так как они бесплатны, не позволяют определить номер и в них нет мошеннических фильтров. В Центробанке ранее предложили обязать банки приостанавливать на два дня зачисление денег на счета, на которые пытались перевести деньги без согласия клиента. Это поможет банкам возвращать клиентам украденные у них деньги.