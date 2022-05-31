Генпрокурор помог семье с инвалидом получить квартиру в Кургане

В Кургане семья с инвалидом добилась двухкомнатной квартиры с помощью Генпрокуратуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане семья, воспитывающая ребенка-инвалида, была восстановлена в очереди на представление жилья и получила двухкомнатную благоустроенную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

«По поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова управлением Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу рассмотрено обращение жительницы г. Кургана, воспитывающей ребенка-инвалида, о нарушении жилищных прав. Благодаря прокурорскому вмешательству семья была восстановлена в очереди на получение жилья, а после проведенного под председательством прокурора города совещания, на котором присутствовал глава г. Кургана, жилищные права женщины и ее несовершеннолетнего сына были полностью восстановлены. Семья получила двухкомнатную благоустроенную квартиру площадью 45,9 кв. м в центре города», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура установила, что семья заявительницы была необоснованно снята с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. Суд возложил на администрацию Кургана обязанность восстановить ее в очереди и предоставить жилье, но судебный акт своевременно исполнен не был.

Ранее URA.RU рассказывало историю жительницы Кургана Ирины, которая десять лет вела борьбу за право особенного ребенка на дополнительную жилую площадь. У сына Ирины аутизм, семья стояла на очереди по улучшению жилищных условий, но чиновники исключили их из списка. Женщина через суд доказала, что снятие с учета было незаконным. Решение суда о предоставлении двухкомнатной квартиры не исполнялось несколько лет.

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