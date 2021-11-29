В Кургане женщина борется с чиновниками за жилье ребенку-инвалиду

Ирина добивается исполнения права своего особенного ребенка на дополнительную жилплощадь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана Ирина с сыном-инвалидом и дочерью-подростком ютятся в однокомнатной квартире в 32 квадратных метра. Почти десять лет женщина ведет борьбу за право особенного ребенка на дополнительную жилую площадь. Имея на руках вступившее в законную силу решение суда о предоставлении жилья, курганка не может добиться его исполнения от городских властей.

Стасу — сыну Ирины, 21 год, но от мамы он ни на шаг. Стасу не было и трех лет, когда врачи диагностировали у него аутизм. Сегодня у взрослого по годам парня интеллект 2-3-летнего малыша. В силу специфики заболевания он не способен к самообслуживанию и признан недееспособным. Пока Ирина рассказывает о своей битве с чиновниками за права сына, Стас робко прячется от незнакомых за маминой спиной, а потом по-детски трогательно подставляет ей щеку — для поцелуя. А еще он очень любит смотреть фигурное катание по телевизору.

Ирина с сыном-инвалидом и дочерью-подростком проживает в однокомнатной квартире (32 кв. м.) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сложный случай

— Мой случай гораздо сложней, чем просто неисполнение решения суда. В 2011 году мы встали на учет как семья, имеющая ребенка-инвалида, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, и имеющего право на внеочередное предоставление жилья и на дополнительные квадратные метры. В 2017 году мне с детьми по программе переселения из аварийного жилья предоставили однокомнатную квартиру, но право сына на дополнительную жилплощадь не было учтено.

— Перед переселением я была на приеме у руководителя администрации Кургана, тогда должность занимал Андрей Потапов. Он мне заявил, что нам предоставят однокомнатную квартиру. И когда я сказала, что могу опротестовать постановление администрации города, так как мой сын имеет право на дополнительные квадратные метры в виде отдельной комнаты, то Потапов ответил, что в таком случае мы вообще ничего не получим, — вспоминает собеседница.

Квартиру семья получила в 2017 году по программе переселения из аварийного жилья. За Стасом осталось право на дополнительную жилую площадь (отдельную комнату), он стоял на очереди под №7 до 2019 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

До 2019 года семья стаяла в списках внеочередников под номером 7. После обращений и жалоб Ирины чиновники вообще исключили их из данного списка, заявив, что право ребенка-инвалида уже реализовано. «Я была вынуждена обратиться в суд, защищая права моего сына. И суд признал исключение из списка незаконным. Потом суды различных инстанций признали право моего сына на внеочередное жилое помещение с учетом его права на дополнительные квадратные метры, возникшее еще в 2011 году. Суд обязал администрацию г. Кургана предоставить жилье несмотря на неоднократные оспаривания данных решений мэрией», — рассказывает Ирина.

Пока шла тяжба, Ирина обивала пороги ведомств и депутатов. «Я была на приеме у депутата Госдумы Василия Шишкоедова. Рассказала свою проблему. Он, сделав запрос в Москву, получил ответ, что Жилищным Кодексом РФ предусмотрены права на реализацию жилья вне очереди для данной категории граждан. И предложил мне обратиться в суд», — говорит Ирина.

В руках у собеседницы толстая папка с документами. Здесь и решения судов (а их было семь с апелляциями и кассациями), и ответы на запросы в администрацию города Кургана, ответы на жалобы в прокуратуру, УФССП, обращения к депутатам разного уровня, омбудсменам и в аппарат правительства РФ. Многие ответы чиновников и депутатов слово в слово дублируют ответы из мэрии.

— Знаете, что самое страшное? Когда я вставала на очередь, мне в администрации сказали: «Жилье не строится для этой категории граждан, и очередь двигается только за счет естественной убыли людей». То есть дети не доживают до получения нормального жилья, понимаете… И эта проблема никак не решается. И повлиять невозможно! Я уже не знаю, к кому обратиться, чтобы решение суда было исполнено. И я не понимаю, чем категория граждан-инвалидов хуже перед законом в сравнении с другими категориями граждан, — говорит Ирина.

Ирина начала обращаться в различные инстанции, в ответ мэрия исключила сына-инвалида из очереди на жилье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По словам мамы Стаса, семьи с особенными детьми остро нуждаются в нормальном жилье. И таких семей много. «Ребенка нужно физически развивать, а места — нет. Мы в буквальном смысле ютимся в одной комнате. Я хочу сделать спортивный уголок, баскетбольное кольцо поставить, чтобы физически развивать ребенка. Если такими детьми не заниматься дома, они быстро угасают. В России инвалиды со сниженным интеллектом, которые достигают совершеннолетия, никому не нужны. Если до 18-летия еще есть центры, то для старших ребят практически ничего нет», — рассуждает Ирина.

На последний запрос в прокуратуру о невыполнении решения суда в ведомстве ответили, что в адрес руководителя УФССП России по Курганской области и главе города Кургана подготовлено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Ирина опасается, что после десяти лет ожидания в очереди и двух лет судебной тяжбы, семью вновь поставят на очередь. И исполнение решения суда затянется еще на десятилетие. Женщина считает, что ситуация возникла по вине чиновников, которые вместо исполнения решения суда должным образом воюют с гражданами в судах. «А ведь в очереди на жилье десятки людей, тех, кто имеет судебное решение. Что говорить о тех, кто просто когда-то встал на учет и ждет. Они ничего не дождутся! Это большая проблема, о которой никто не говорит», — отмечает Ирина.

Жилье ждут 33 семьи с решением суда

В пресс-службе мэрии на запрос URA.RU ответили, что в Кургане не строят домов, квартиры в которых могут быть предоставлены гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. В этом году очередникам жилье не предоставлялось.

Сейчас в очереди нуждающихся в жилье курганцев, имеющих на руках судебные решения, 33 семьи.

По словам Ирины, в Кургане нарушаются права не только ее сына, но и многих семей с детьми-инвалидами, которые ждут жилье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Что касается семьи Ирины, в мэрии отмечают, что в 2017 году по решению суда семье из трех человек дали однокомнатную квартиру взамен непригодного жилья. Впоследствии заявительница вновь обратилась в суд для повторной реализации права на внеочередное жилье как семья с ребенком-инвалидом. Согласно решению суда, администрация города Кургана обязана предоставить заявительнице и ее сыну по договору социального найма двухкомнатную квартиру в черте города, общей площадью не менее 30 кв. метров.

«Учитывая, что судебное решение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма вступило в законную силу только в октябре 2021 года, судебное решение в отношении заявительницы и ее сына будет включено в список очередности исполнения судебных решений в первом квартале 2022 года», — говорится в ответе мэрии.

В администрации Кургана посчитали, что право ребенка-инвалида уже было учтено при получении семьей однокомнатной квартиры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В бюджете денег нет

По словам депутата Курганской городской думы Ивана Камшилова ситуация с неисполнением администрацией Кургана решений судов критическая. «В бюджете крайне мало закладывается денег для исполнения решений судов, это касается и решений по ремонту дорог, проездов, объектов ЖКХ. Каждый год я выступаю на публичных слушаниях за увеличение суммы в бюджете на эти цели. В этом году тоже выйду с предложением заложить в бюджете 2022 года больше средств на исполнение решений судов. Пока это сумма в районе 2 млн рублей — даже две квартиры не купить. А в очереди стоит много людей, по 7-10 лет они ждут исполнения решений суда», — сказал Камшилов.

Депутат посоветовал Ирине взыскать с мэрии компенсацию морального вреда — за то, что она с детьми вынуждена жить в стесненных условиях. Но практика показывает, что рассчитывать можно на мизерную сумму — порядка 10 тысяч рублей в год, отметил Камшилов.

«Если с инвалидом тяжело — есть приюты»

Александр Ильтяков считает, что «некоторые семьи, прикрываясь инвалидами, пытаются получить расширенную жилплощадь» и предлагает разбираться в каждом конкретном случае Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы Александр Ильтяков обещал подробнее рассмотреть обращение Ирины во время рабочей поездки в Курганскую область. Хотя причину необеспечения льготников жильем Ильтяков и так озвучил — финансирование.

— Если бы у Курганской области был профицитный бюджет, то деньги были бы заложены в программу строительства жилья для данной категории граждан. Мы не имеем профицитного бюджета и находимся в прямой зависимости от федерального бюджета. Никто не отказывается от решения вопроса в пользу этой женщины, но скажите, пожалуйста, где взять финансы, как сделать бюджет Курганской области самодостаточным? — говорит депутат.

Ильтяков отметил, что к решению жилищных вопросов нужно подходить индивидуально. Нужно смотреть на состав семьи.

«Я скажу не конкретно про данную семью, а в целом: частенько бывает такое, что, прикрываясь инвалидом, хотят получить расширенную площадь. Начинаешь копаться, получаешь ответы и видишь, что там семеро с ложкой, один — с сошкой. И такие случаи, к сожалению, бывают. Им предлагают: если вам тяжело с инвалидом, у нас есть достойные приюты, где мы можем временно и прямо сейчас оказать поддержку. А они кричат: вы хотите разлучить нас с детьми! В каждом случае нужно подробно разбираться», — подчеркнул Ильтяков.

Также депутат добавил, что сейчас разрабатывается федеральная целевая программа по переселению граждан из аварийного жилья. «Решение будет приниматься индивидуально в каждом случае, не всем гражданам дадут квартиры. Потому что под шумок можно получить две и три квартирки. Такие случаи тоже есть. В программе будет идти речь и о льготной очереди», — сказал Ильтяков.

Тем временем, Ирина не теряет надежды, она намерена обратиться в Генпрокуратуру РФ по УрФО по вопросу нарушения прав ребенка-инвалида на жилье. В эти дни в Генпрокуратуре проводят горячую линию по вопросам социальной защиты инвалидов.