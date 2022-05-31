Губернатор Махонин вылетел за границу

У Дмитрия Махонина запланировано несколько важных встреч с руководством республики и компании SOCAR Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным 1—3 июня проведет с официальным визитом в Азербайджане. Как рассказал URA.RU источник, близкий к администрации главы региона, у Махонина запланированы встречи с руководством республики и нефтяной компании SOCAR.

«Дмитрий Махонин посетит стенд Пермского края на выставке „Нефть. Газ. Химия“, которая проходит в Баку. Там же у него запланированы встречи с послом РФ в республике Михаилом Бочарниковым, торговым представителем РФ Русланом Мирсаяповым, министром энергетики Азербайджана Парвиз Огтай оглы Шахбазов», — отметил собеседник.

После выставки у Дмитрия Махонина пройдут переговоры с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Абдулла оглы Мустафаевым, а также встреча с первым вице-президентом SOCAR Наджафом Ровшаном Чингиз-оглу. Главным вопросом станет развитие сотрудничества региона с республикой, промышленная кооперация предприятий, организация ответных бизнес-миссий в Прикамье.

Ранее URA.RU сообщало, что в середине мая пермская делегация во главе с губернатором ездила в Узбекистан. Пермские компании представили свою продукцию на выставке «Нефть и Газ Узбекистана — OGU 2022». А Махонин договорился о сотрудничестве с Бухарской областью.