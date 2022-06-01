Daily Mail: 9-летний сын Зеленского дает отцу военные советы

01 июня 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский консультируется со своим сыном по военным вопросам, рассказала Елена Зеленская Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Девятилетний сын президента Украины Владимира Зеленского Кирилл дает своему отцу советы по военным вопросам. Об этом пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на слова жены Зеленского Елены. «Жена президента Зеленского заявила, что она „открыто“ говорит о происходящем со своими детьми, и рассказала, что ее девятилетний сын дает советы отцу по военным вопросам. Она рассказала, что 17-летняя Александра, и 9-летний Кирилл знают о том, что происходит, и что Кирилл даже начал делиться с отцом своими мыслями о том, что должны делать вооруженные силы», — пишет Daily Mail. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Путин отметил, что мирные жители регулярно становились жертвами карательных операций ВСУ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Девятилетний сын президента Украины Владимира Зеленского Кирилл дает своему отцу советы по военным вопросам. Об этом пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на слова жены Зеленского Елены. «Жена президента Зеленского заявила, что она „открыто“ говорит о происходящем со своими детьми, и рассказала, что ее девятилетний сын дает советы отцу по военным вопросам. Она рассказала, что 17-летняя Александра, и 9-летний Кирилл знают о том, что происходит, и что Кирилл даже начал делиться с отцом своими мыслями о том, что должны делать вооруженные силы», — пишет Daily Mail. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Путин отметил, что мирные жители регулярно становились жертвами карательных операций ВСУ.