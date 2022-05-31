Red Wings передумала выполнять бюджетные авиарейсы из Перми

Авиакомпания Red Wings приостановила полетную программу из Перми. Рейсы в российские города начали исчезать из расписания международного аэропорта «Пермь» еще в марте. Сейчас власти края рассматривают возможность отказаться от сотрудничества с Red Wings.
«Власти Пермского края рассматривают возможность приостановить сотрудничество с авиакомпанией Red Wings. Причиной может стать то, что базовый перевозчик отменил большую часть субсидированных рейсов из краевой столицы за последние три месяца. Еще одна причина — снижение спроса на ряд направлений у пермских туристов на фоне геополитической ситуации», — пишет издание Business Class.
В 2021 году Red Wings объявила о запуске субсидируемых авиарейсов из Перми в Астрахань, Волгоград, Калининград, Мурманск, Челябинск и еще ряд городов. Также предполагалось создание на базе пермского аэропорта авиахаба Red Wings — филиала компании и центра обслуживания ее воздушных судов. Однако нынешней весной авиакомпания сообщила о приостановке выполнения прямых авиаперелетов из краевой столицы сразу в несколько российских городов.
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Авиакомпания Red Wings приостановила полетную программу из Перми. Рейсы в российские города начали исчезать из расписания международного аэропорта «Пермь» еще в марте. Сейчас власти края рассматривают возможность отказаться от сотрудничества с Red Wings. «Власти Пермского края рассматривают возможность приостановить сотрудничество с авиакомпанией Red Wings. Причиной может стать то, что базовый перевозчик отменил большую часть субсидированных рейсов из краевой столицы за последние три месяца. Еще одна причина — снижение спроса на ряд направлений у пермских туристов на фоне геополитической ситуации», — пишет издание Business Class. В 2021 году Red Wings объявила о запуске субсидируемых авиарейсов из Перми в Астрахань, Волгоград, Калининград, Мурманск, Челябинск и еще ряд городов. Также предполагалось создание на базе пермского аэропорта авиахаба Red Wings — филиала компании и центра обслуживания ее воздушных судов. Однако нынешней весной авиакомпания сообщила о приостановке выполнения прямых авиаперелетов из краевой столицы сразу в несколько российских городов.