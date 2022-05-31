Экс-замдиректора департамента информационной политики Александра Малыгина оценила Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего заместителя директора департамента информационной и внутренней политики Курганской области Александру Малыгины впечатлили в Кургане парки, набережная, множество скамеек и огонечки. Впечатления экс-чиновницы, покинувшей Курган, приводит telegram-канал «Тетерин».

«КурганЭтоДобро, как говорит глава региона Вадим Шумков — и я с ним согласна. Очень зеленый уютный город. Я очень люблю гулять и здесь есть, где это сделать. В шаговой доступности в центре города скверы, парки — Центральный парк у воды, что создает особую атмосферу […]. Скамеек, где можно просто отдохнуть в Кургане реально очень много и не только в центре. Это тоже очень круто! А еще Парк Победы и набережная… И пляж! Пляж в центре города — с кабинками для переодевания и шезлонгами — круто! […] Но вообще самое главное — это огонечки! Дорогие жители Кургана, вы же их замечаете? Каждый вечер, когда темнеет — в городе зажигаются огни над вашими головами — прям московская атмосфера становится», — написала Александра Малыгина для telegram-канала «Тетерин».

Малыгина призвала курганецев «смотреть на места отдыха глазами гостя», оценила компактность города, где «можно не пользоваться личным транспортом», отсутствие пробок на дорогах и возможность «легко найти место для парковки». Также экс-чиновница просит горожан видеть красоту и беречь все, что сделано.

Ранее URA.RU писало, что заместитель директора департамента информационной и внутренней политики Курганской области Александра Малыгина уволилась по собственному желанию. В качестве причины она назвала состояние здоровья. Малыгина проработала в должности около трех месяцев. Ранее она работала в пресс-службе депздрава в Тюмени. Временно исполняющей обязанности замдиректора департамента назначена Татьяна Панкова. Telegram-канал «Тетерин» ведет бывший пресс-секретарь губернатора Курганской области Александр Тетерин.

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