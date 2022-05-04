Экс-пиарщик губернатора Шумкова прокомментировал свою отставку

Александр Тетерин заявил, что продолжит работать на Курганскую область после отставки с должности пресс-секретаря губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области и пресс-секретарь губернатора Александр Тетерин заявил, что «продолжит работать на Курганскую область» после своей отставки. Он отметил, что его ждет новый важный проект.

«Я покидаю пост директора департамента информационной и внутренней политики Курганской области. Меня ждет новый вызов — реализация важного проекта. Продолжаем работать на Курганскую область», — написал Тетерин в своем telegram-канале.

Подробности о проекте в разговоре с URA.RU он раскрывать не стал. Ранее URA.RU сообщало, что департамент информационной и внутренней политики вместо Тетерина возглавит Тимофей Панченко, который с марта руководил курганским Центром управления регионом, а до этого работал политтехнологом.

Тетерин работал в пресс-службе правительства с начала 2021 года. С октября 2021 года он временно руководил департаментом информационной и внутренней политики, а в феврале 2022 года он официально возглавил это ведомство.