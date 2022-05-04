04 мая 2022

Экс-пиарщик губернатора Шумкова прокомментировал свою отставку

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Заседание ЕР. Курган , тетерин александр
Александр Тетерин заявил, что продолжит работать на Курганскую область после отставки с должности пресс-секретаря губернатора Фото:

Бывший директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области и пресс-секретарь губернатора Александр Тетерин заявил, что «продолжит работать на Курганскую область» после своей отставки. Он отметил, что его ждет новый важный проект.

«Я покидаю пост директора департамента информационной и внутренней политики Курганской области. Меня ждет новый вызов — реализация важного проекта. Продолжаем работать на Курганскую область», — написал Тетерин в своем telegram-канале.

Подробности о проекте в разговоре с URA.RU он раскрывать не стал. Ранее URA.RU сообщало, что департамент информационной и внутренней политики вместо Тетерина возглавит Тимофей Панченко, который с марта руководил курганским Центром управления регионом, а до этого работал политтехнологом.

Тетерин работал в пресс-службе правительства с начала 2021 года. С октября 2021 года он временно руководил департаментом информационной и внутренней политики, а в феврале 2022 года он официально возглавил это ведомство.

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Бывший директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области и пресс-секретарь губернатора Александр Тетерин заявил, что «продолжит работать на Курганскую область» после своей отставки. Он отметил, что его ждет новый важный проект. «Я покидаю пост директора департамента информационной и внутренней политики Курганской области. Меня ждет новый вызов — реализация важного проекта. Продолжаем работать на Курганскую область», — написал Тетерин в своем telegram-канале. Подробности о проекте в разговоре с URA.RU он раскрывать не стал. Ранее URA.RU сообщало, что департамент информационной и внутренней политики вместо Тетерина возглавит Тимофей Панченко, который с марта руководил курганским Центром управления регионом, а до этого работал политтехнологом. Тетерин работал в пресс-службе правительства с начала 2021 года. С октября 2021 года он временно руководил департаментом информационной и внутренней политики, а в феврале 2022 года он официально возглавил это ведомство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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